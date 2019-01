von Autor

Italien und Malta sperren den Seeweg, die Balkan-Staaten den Landweg. So kommen immer weniger Flüchtlinge hierher. Was vor vier Jahren die halbe Nation kümmerte, interessiert immer weniger Menschen, in manchen Städten sind es nur noch ein paar Handvoll. Ist das kurzsichtig? Vielleicht. Denn als eines der wenigen westlichen Länder leistet sich Deutschland noch kein Einwanderungsgesetz. Wer hier leben möchte und nicht aus einem Bürgerkriegsland stammt, muss sich dennoch als Flüchtling ausgeben. Das macht angesichts der vielen offenen Stellen wenig Sinn. Die Helfer in Villingen-Schwenningen sehen ihre Unterstützung zwar auch als eine starke humanitäre Geste, verweisen aber darauf, wie dringend das Land und die Region als starker Wirtschaftsstandort die Einwanderung braucht. Die muss gelenkt sein, weil die Gesellschaft auf lange Sicht keinen Dauerstress aushält. Insofern bereitet der neue Verein Jobclub den Boden und bietet auch den Immigranten eine Perspektive, die eben nicht Krieg und Gewalt entfliehen, sondern der puren wirtschaftlichen Not.