Es sei eine Schnapsidee gewesen, sagt Jörg Proy. Und zwar sprichwörtlich: „Mit Freunden saß ich in geselliger Runde beisammen und wir fragten uns, was man mit der leeren Schnapsflasche machen könnte“, erzählt der Schlosser aus Villingen. Vor rund zehn Jahren hat er damit angefangen, in seiner Freizeit Kuckucksuhren in leere Schnapsflaschen aus Glas zu stecken – als Geschenke für Freunde und Verwandte. Mittlerweile ist das Kunsthandwerk zu seinem Nebenerwerb geworden: 2017 meldete er ein Gewerbe an und bezog seine Werkstatt im ersten Stock des ehemaligen Winkler-Gebäudes an der Vockenhauser Straße in Villingen.

Typisch Schwarzwald: Bei Jörg Proy kommen nicht wie andernorts Schiffe, sondern Kuckucksuhren in die Glasflaschen. | Bild: Marcel Jud

Bereits als Kind habe er Buddelschiffe gebastelt, also kleine, handgefertigte Miniaturschiffe, die in Gläsern stecken, erzählt Jörg Proy. Diesem Hobby blieb er auch als Erwachsener treu. Um seine „Schnapsidee“ umzusetzen, entschied sich Jörg Proy aber für ein neues Motiv.

„Es war naheliegend, dass im Schwarzwald Kuckucksuhren in die Flaschen gehören“, sagt der gebürtige Chemnitzer, der seit 18 Jahren in Villingen lebt. Nach der Wende 1989/90 hatte er seine Stelle bei einer Baumwollspinnerei verloren. Er ging zur Bundeswehr und arbeitete dann für eine Zeitarbeitsfirma an verschiedenen Orten in ganz Deutschland, bevor er schließlich seine heutige Stelle als Schlosser in Königsfeld fand.

Dem Kunsthandwerk widmet Jörg Proy neben seinem Haupterwerb viel Zeit. „Nach Feierabend bin ich immer ein bis zwei Stunden in meiner Werkstatt und am Wochenende arbeite ich auch“, sagt er. Rund fünf Stunden dauert es, bis eine kleine Kuckucksuhr im Glas fertig ist.

Bevor die Uhr in die Flasche kommt, steht die Planung an: Proy zeichnet genaue Modellskizzen, an denen er sich später orientiert. Zudem fertigt er jeweils einen Prototypen an.

Bevor es an die Arbeit geht, erstellt Jörg Proy für seine Kuckuckucksuhren Modellskizzen. | Bild: Marcel Jud

Aus Sperrholz schneidet Jörg Proy dann die einzelnen Bauteile der Kuckucksuhren, wie die Wände oder das Dach. Die meisten dieser Elemente sägt er mit der Maschine aus.

Für filigranere Zierstücke wie Hirschfiguren oder Baumblätter greift Proy zur Laubsäge. Damit die Kleinsteile gelingen, ist reine Handarbeit gefragt.

Geschafft: So sieht das kleine Baumblatt am Ende aus, wenn es ausgeschnitten ist. | Bild: Marcel Jud

Auch die Dächer der Kuckucksuhren belegt Proy von Hand, mit zuvor aus Leisten geschnittenen Mini-Schindeln.

Einige der ausgesägten Sperrholzteile leimt Proy nun zusammen, etwa das Pendel für die Uhr. „Keines der zusammengesetzten Teile darf dabei größer sein als die Flaschenöffnung“, betont er.

Anschließend bemalt Jörg Proy die einzelnen Bauelemente der Uhrenhäuschen von Hand. „Meistens arbeite ich gleichzeitig an zwei bis drei Kuckucksuhren“, sagt er. Während die Einzelteile für die eine Uhr trocknen, bemalt Proy bereits jene für die nächste Uhr.

Nachdem das Dach geschindelt und alle Einzelelemente bemalt sind, folgt der Teil der Arbeit, für den es besonders starke Nerven und eine ruhige Hand braucht: Mittels einer Pinzette führt Proy die mit Leim bestrichenen Einzelteile durch den engen Hals in die Flasche ein und setzt sie dort zusammen.

Nach rund fünf Stunden ist die Kuckucksuhr fertig. Zwar haben die kleinen Meisterwerke keinen Kuckuck, der zur vollen Stunde aus dem Häuschen springt, jedoch eine funktionierende, batteriebetriebene Uhr. „Dafür benutze ich Armbanduhren, die ich im Großhandel einkaufe“, erklärt Jörg Proy. Er nimmt jeweils die Bänder ab und setzt die Uhren ins Gehäuse ein. Die Batterie kann mithilfe einer Pinzette gewechselt werden.

Fünf Stunden dauert es, bis Jörg Proy eine kleine Kuckucksuhr im Glas fertiggestellt hat. Für größere Uhrenmodelle oder andere Motive braucht er deutlich mehr Zeit. | Bild: Marcel Jud

Neben kleineren Kuckucksuhren in Ein-Liter-Flaschen und größeren in Drei-Liter-Flaschen fertigt Jörg Proy auch arbeitsintensivere Einzelstücke an, etwa Fachwerkhäuser oder Mühlen. Bei diesen Modellen dauert es aufgrund der vielen Zierdetails rund 15 Stunden, bis das Endprodukt fertig ist. Auch ein Gruß aus seiner sächsischen Heimat findet sich in Proys Werkstatt: Die Weihnachtspyramide.

Auch ein Motiv aus Jörg Proys sächsischer Heimat steckt in Flaschen: Die Weihnachtspyramide, die sich vor allem im Erzgebirge großer Beliebtheit erfreut. | Bild: Marcel Jud

Seine Lebenspartnerin habe nichts gegen seinen zeitintensiven Nebenerwerb, sagt Proy. Sie sei von dem Kunsthandwerk ebenso begeistert wie er und begleite ihn jeweils auf die Märkte in der Region, wo er seine Kuckucksuhren im Glas anbietet.

„Zuerst habe ich die Uhren nur über meine Website verkauft. Doch da geht fast gar nix“, sagt Proy. Deshalb ist er seit vergangenem Jahr auch auf Märkten unterwegs. Die Resonanz sei immer fantastisch, freut sich Proy: „Es sind halt echte Liebhaberstücke.“

Jörg Proy an der Hobelbank: Den Modellbau will er nicht mehr missen, auch wenn er mit seinem Nebenerwerb nicht genug Geld verdient, um davon leben zu können. | Bild: Marcel Jud

Gerne würde Proy den Modellbau als Haupterwerb betreiben, doch derzeit könnte er nicht davon leben. Eine kleine Kuckucksuhr in der Flasche kostet bei ihm 75 Euro. Realistisch wären 150 Euro, sagt Proy, doch das könne er nicht verlangen. So bleibt es für ihn vorerst bei der Doppelrolle Schlosser-Kunsthandwerker. „Das ist auch eine schöne Kombination, dass man tagsüber am großen Eisenmöbel und abends an der filigranen Kuckucksuhr arbeiten kann“, sagt Proy lachend.