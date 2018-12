Frau Noce, die Zeit der Geschenke, der opulenten Menüs ist da. Sie arbeiten in Ihrem eigenen Hospiz als Palliativfachkraft, Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Was ist wirklich wichtig im Leben?

Wichtig für alle Menschen ist meiner Erfahrung nach das Zusammengehörigkeitsgefühl. Gerade in dieser Zeit jetzt vor Weihnachten, ist es stressig und das benötigt einen Gegenpol. Für mich ist meine Familie und mein Zuhause ein Ort, wo ich Kraft tanken kann. Das trägt mich und gibt mir Sicherheit. Viel Geld zu verdienen, ein dickes Auto zu haben, teure Geschenke zu bekommen – ist selten Basis für ein erfülltes Leben. Leider wird der echte Sinn des Lebens, immer seltener gelebt. Geborgenheit und Zusammenhalt in der Familie geraten ins Hintertreffen.

Weshalb gerät das Bedeutsame für ein erfülltes Leben so oft unter Druck und geht auch mal verloren?

Unsere Gesellschaft tickt da oft so – an allen Ecken wird uns vorgekaut, dass Statussymbole wichtig sind. Da findet eine Prägung statt: Jeder muss gut aussehen, jeder muss erfolgreich sein. Das wirklich Wichtige gerät aus dem Blick. Ein anderer Faktor ist: Viele haben kaum noch Zeit. Darunter leiden die Beziehungen, immer mehr konzentrieren sich auf sich selbst anstatt einmal für andere mitzudenken.

Wir haben ein Muster im Leben. Das diktiert viel zu oft die Gesellschaft, die wahren Werte, etwa Freundschaft, Beziehungen, geraten aus dem Blickfeld. In Italien, wo ich herkomme, ist das anders. Da leben oft vier Generationen zusammen. Das ist die Kultur der Gemeinschaft, wie wir im Süden Italiens sagen. Da fühlen sich auch Enkelkinder zusammengehörig. Das wird auch an der Weihnacht zelebriert. Der Baum, der Schmuck – aber vor allem das Zusammensein. Dann ist auch schon mal das Wohnzimmer voll mit zwanzig Familienmitgliedern – und die Großmutter kocht, alle feiern bis spät in die Nacht. Dann geht es in die Kirche.

Zurück in den Schwarzwald-Baar-Kreis: Was können wir hier besser machen, um bewusster durchs Leben zu gehen.

Aus dem Alltagsstress raus kommen. Indem man Beziehungen an erster Stelle setzt. Vielleicht füreinander da ist. Verzeiht und gemeinsam schwierige Zeiten meistert.

Wie vermitteln Sie kranken Menschen Freude?

Es ist so einfach. Zuhören. Lächeln. Dem Kranken das Gefühl der Geborgenheit geben. Eine Hand halten und dem anderen klar machen: Du bist hier nicht alleine. Das ist das, was ich jeden Tag lebe. Ich gebe aber nicht nur, ich bekomme auch etwas zurück. Nämlich Dankbarkeit. Das sind manchmal kleine Gesten, bei schwer Kranken auch nur ein Blick oder ein leiser Händedruck. Dieses für andere dasein ist eigentlich für sich gesehen wenig. Aber das kann so viel sein. Das erlebe ich immer wieder, seit ich 1999 begonnen habe, diesen Beruf auszuüben.

Warum fällt es vielen Menschen so schwer, Weihnachten oder auch den Silvesterabend ohne schlechte Gedanken zu überstehen.

Viele, denen es so geht, wie Sie es schildern, sind allein. Erinnerungen kommen hoch, Erlebnisse an verlorene Angehörige. Ich erinnere mich an eine Patientin, sie wollte nie Weihnachten feiern, Geschenke bekommen. Ich wusste aber nicht, weshalb. Aber ich wollte das verstehen. Schließlich kam heraus, am 24. Dezember wurde sie in einem Konzentrationslager von ihrem Mann und ihrem Kind getrennt. Das Kind wurde ihr entrissen. Die Geschichte geht noch weiter und beschäftigt mich oft auch noch heute.

Ich verstehe seither natürlich, weshalb sie von Heiligabend nichts wissen wollte. Ich habe die Frau acht Jahre lang betreut. Nach vier Jahren habe ich mich erstmals getraut, ihr ein selbstgebasteltes Herz zu Weihnachten zu schenken. Dann haben wir uns umarmt und konnten zusammen weinen. Die Patientin konnte ab diesem Moment überhaupt erst beginnen zu trauern. Sie hatte das immer verdrängt, wollte nie darüber sprechen. Diese Gefühle zuzulassen bei sich selbst sind nach meiner Überzeugung wichtig, um überhaupt überleben zu können.

Auch über solche Situationen reden zu können, macht es leichter. Die schwere Last wird geteilt, wenn ich mein Herz ausschütteln kann. Es ist wichtig, Menschen zu hinterfragen. Eine andere Patientin konnte nie Muttertag feiern. Sie ärgerte sich, weil auch sie ihre Kinder verloren hatte, sie konnten nie bei ihr sein. Viele Gespräche später kam sie zum Sterben in Krankenhaus. Dort sagte sie mir noch kurz danke. Die Unterhaltungen mit mir hätten dafür bei ihr überhaupt erst bewirkt, dass ihre Kinder in ihren Gedanken wieder hätten aufleben können.

Wie wichtig ist für ein erfülltes Leben die bewusste Gestaltung eines Tagesablaufes?

Das ist sehr wichtig. Das geht bei mir schon mit dem täglichen Mittagessen los. Da möchte auch ich zuhause am Tisch sitzen und für meine drei Kinder dasein. Ich habe für diese Situation auch einen Grundsatz. Ich möchte beim Essen kein Handy sehen. Damit geht nämlich eine lebendige Unterhaltung verloren. Ich möchte nämlich wissen, wie war es an der Schule, will die Tochter etwas loswerden, wie geht es ihr im Unterricht? Ich weiß aus eigenem Erleben, dass es schon eines bewussten Aufwandes bedarf, um sich jeden Tag diese Zeit wirklich nehmen zu können.

Bei vielen Menschen, die lange zusammenleben, schleichen sich Gewohnheiten im Alltag ein. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, bewusst miteinander zu sprechen, Gefühle zu artikulieren, miteinander offen sein?

Ich mag Gewohnheiten nicht in jedem Fall. Das ist Routine und langweilig, unwürdiges Dasein. Ich brauche Kreativität für meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Nur dann kann jeder Tag ein neuer Tag und nicht derselbe wie gestern sein. Zu Ihrer Frage: Die Gefühle müssen ausgesprochen werden. Das gibt mir Kraft, wenn es von Menschen kommt, die mir sehr nahestehen.

Kreativität muss ganzheitlich sein, nur dann befriedigt mich das selbst und ich verhalte mich auch positiv und inspirierend anderen gegenüber. Um zu meiner Aufgabe zurückzukommen: Kreativität in der Pflege ist sehr wichtig. Ich hatte eine schwer kranke Palliativpatientin. Sie hatte ein schönes Haus, einen tollen Garten. Und plötzlich durfte sie das Haus nicht mehr verlassen. Sie war sehr immunschwach. Ihr Wunsch war es immer, raus zu gehen, zu den Blumen zu kommen. Irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich das Pflegerische beiseiteschieben wollte.

Ich sprach mit ihrem Mann und er war einverstanden. Sie war am Ende ihres Weges und ich wollte ihr das geben, wonach sie sich sehnte. Ich habe ihr aus ihrem Garten, aus dem Wald und vom Feld Blumen gebracht. Ich wollte ihr Leben in ihren Tag bringen. Ich saß mit ihrem Mann am Bett und das war einfach schön. Sie konnte das noch einmal den Duft der Blumen einatmen, glücklich sein sein und Gelassenheit finden. Sie verlor ihre Angst und konnte schließlich loslassen.

Wie gelingt es denn, sich bewusst einen guten Tag zu ermöglichen. Wie definieren Sie das überhaupt?

Bei mir ist es so, dass mich mein Glaube durch den Tag führt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bete ich, dass ich Kraft habe für alles, was da so kommen mag. Es sind oft auch die kleinen Dinge, die wichtig für mich sind, zum Beispiel jeden Morgen meine Familie vor dem Weg zur Schule oder zur Arbeit zu verabschieden, und abends, wenn alle wieder nach Hause kommen, ganz bewusst begreifen, dass das Zusammenfinden zuhause ein großes Glück ist.

Wie wichtig sind der Beruf und die Zusammenarbeit mit Kollegen?

Bei mir ist das sehr wichtig, bei der Arbeit für andere dasein zu können sich gegenseitig zu helfen. Kollegen sind ein wertvolles Gut. Gemeinsam Situationen bewältigen gehört zum Alltag. Erfüllend ist es, voneinander lernen zu können, sich austauschen zu können.

Was bedeutet für Sie im Jahr 2018 Weihnachten?

Für mich persönlich ist Weihnachten 2018 eigentlich wie jedes Jahr. Ich feiere mit Familie und Freunden und das ist immer sehr schön. Wenn ich auf die Menschen um mich herum schau, merke ich dass, nicht mehr viel vom christlichen Fest übrig ist. Alles wird überlagert von den negativen Nachrichten: Anschläge, Kriege, Armut Unruhen. Weihnachten sollte bedeuten, einfach zusammen Zeit zu verbringen. Oder Freude zu bringen, wo keine Freude ist.

Ich denke an arme Menschen, die alt sind und allein. Ich und meine Mitarbeiter gehen zu solchen Menschen. Sie werden von uns versorgt und soweit es uns möglich ist, bringen wir ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre mit. Diejenigen die alleine Weihnachten verbringen müssen, werden von uns eingeladen, bei uns in der Einrichtung mitzufeiern. Das ist wichtig, weil sie so das Gefühl bekommen, dazu zu gehören.

