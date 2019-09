von Niklas Käfer

Beispiel Tagesmutter

Valentina Kibler lebt mit ihren drei eigenen Kindern im Schilterhäusle. Dazu kommen bis zu vier weitere Kinder, die sie als Tagesmutter in den eigenen vier Wänden betreut. Ein Qualifizierungslehrgang für Tagespflegepersonen durch die Stadt ermöglichte ihr diese Tätigkeit. „Als Tagesmutter kann ich sehr gut Berufliches und Privates verbinden“, sagt sie. Durch die Betreuung zu Hause, im familiären Umfeld, bleibt auch Zeit für ihre eigenen Kinder. Zudem entscheidet Valentina Kibler selbst darüber, wie viele Kinder und Stunden in der Woche sie betreuen will und kann. Als Tagesmutter ist sie soweit selbstständig.

Der Lehrgang

Valentina Kibler hat eine Ausbildung als Erzieherin. Doch diese ist nicht notwendig, um als Tagesmutter zu arbeiten. Der Qualifizierungslehrgang zur Tagespflegeperson richtet sich auch an Quereinsteiger. Im Lehrgang von Mitte September bis Ende November kann man sich in 160 Unterrichtseinheiten zur Tagespflegeperson qualifizieren.

Die Vergütung

Mit einer Vergütung von 6,50 Euro pro Kind und Stunde ist die Arbeit einer Tagespflegemutter auch gut bezahlt. „Mein Verdienst als Tagesmutter ist durchaus mit dem Gehalt einer Erzieherin vergleichbar“, sagt Kibler. Ein vergleichbarer Verdienst, Flexibilität in der Betreuung und ein familiäres Umfeld sind die Vorteile der Kindertagespflege.

Alternative zur Kita

Tagespflegepersonen können ihr Angebot so gestalten, wie es für sie passend ist. „Manche bieten Kinderbetreuung bis in den Abend an, andere nur an einzelnen Tagen in der Woche“, berichtet Julia Schoeneck, Mitarbeiterin in der Abteilung Kindertagespflege. Diese hohe Flexibilität und das individuelle Angebot wissen auch viele Eltern zu schätzen. Sie können ihre Kleinen bei den Tagespflegepersonen so einbuchen, wie sie auch tatsächlich einen Betreuungsbedarf haben. „Für Eltern eine gute Alternative zur Kita. Gerade die familiäre Betreuung in kleinen Gruppen für jüngere Kinder ist den Eltern dabei wichtig“, weiß Schoeneck. Bei der Betreuung in einer Kleingruppe können die individuellen Bedürfnisse der Kleinen besonders berücksichtigt werden.

Freie Plätze für Lehrgang

Das Qualifizierungsseminar, das am 16. September startet, vermittelt Teilnehmern pädagogische und rechtliche Kenntnisse, die für die alltägliche Arbeit notwendig sind. Das Seminar umfasst 160 Unterrichtseinheiten und findet in der Schwenninger Volkshochschule, Metzgergasse 6, von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Die Kosten betragen 160 Euro. Es gibt noch freie Plätze, Interessierte können sich bei Martina Bruhn, Stadtverwaltung, anmelden (Tel. 07721/82-2162 oder per E-Mail: martina.bruhn@villingen-schwenningen.de).