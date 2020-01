Das traditionsreiche Rennen des RC 1886 Villingen ist im vergangenen Jahr den Baumaßnahmen in der Innenstadt zum Opfer gefallen. In diesem Jahr soll es jedoch nachgeholt werden und Höhepunkt im Vereinsjahr werden. Außerdem will der Verein die Jugendarbeit intensivieren. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich, bei der Vorsitzender Philipp Tünte die vergangenen Monate Revue passieren ließ.

Mehr Mountainbike-Rennen

Den umfangreichsten Bericht der Fachwarte hatte Ruth Ohnemus-Tünte: Mit 22 Lizenzen waren in dem Sportjahr bedeutend weniger lizensierte Fahrer des RC als in den Vorjahren unterwegs. Knapp 300 Rennen wurden absolviert. Zusammen über 100 Rennen bestritten die drei Fahrer Stephan Duffner (45), Roland Kienzler (33) und Karl Rupp (31). Im Mountainbike-Bereich wurden einige Rennen mehr als im Vorjahr bestritten.

Erfolg bei der WM

Ganz besondere Erwähnung fand dabei der Weltmeisterschafts-Erfolg von Uli Rottler und dessen Sieg bei der Sportlerwahl. Die starken Rennen von Stephan Duffner und die Treppchenplätze beim Riderman von Luca Brugger, Roland Kienzler und Karl Rupp waren ebenfalls Höhepunkte der Saison. Als großes Manko wird auch die derzeitige Situation im Schülerbereich betrachtet, da in diesen Klassen der RC nicht vertreten ist. So sind im kommenden Sportjahr mehrere Aktionen geplant, um etwas in Gang zu bringen.

Kassierer hört auf

Über die Sparte Radball berichtete Fachwart Udo Bangert. Allerdings war sein Bericht kurz, denn nach dem Rückzug der Brüder Cevik war der RC nirgends mehr vertreten. Kurz und präzise schilderte Kassierer Sebastian Duffner die finanzielle Situation des Vereins, die sich als sehr gut darstellt. Einziger Wermutstropfen war die Tatsache, dass dies die letzte Amtshandlung von Sebastian Duffner war. Aus Zeitgründen stellte er sein Amt zur Verfügung.

Großer Vertrauensbeweis

Bei den Wahlen ging es zunächst um die Position des Vorsitzenden. Philipp Tünte wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Patrick Bucher wird künftig als Kassierer tätig sein. Gernot Rupp als Schriftführer, Udo Bangert als Fachwart Radball, Volker Neiss als Breitensportfachwart, Philipp Bucher für die Sparte Wirtschaftsbetrieb, Uli Petruschke und Roland Kienzler als Kassenprüfer sowie Sebastian Metzler, Werner Nill und Karl Rupp als Beiräte ließen sich für eine weitere Wahlperiode wiederwählen.

Mit dabei beim Ferienprogramm

Als Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2020 präsentierte Philipp Tünte die Trainingsmaßnahme Cesenatico sowie einen Kuchenverkauf in der Innenstadt mit der Absicht, dabei die Werbetrommel für Nachwuchs zu rühren. Da das Rennrad bei den Kindern nicht so verbreitet ist, wird ein Schnuppertraining im Bereich Mountainbike angeboten. Auch beim Sommerferienprogramm der Stadt will der Verein sich erneut engagieren. Am 30. August steht dann das Villinger Innenstadtkriterium auf dem Programm, das als 12. Etappe des Interstuhlpokales ausgetragen wird.