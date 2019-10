Villingen-Schwenningen Ein guter Tag für den lokalen Klimaschutz Das könnte Sie auch interessieren

Den „Klimanotstand„ hat die Mehrheit im Gemeinderat von Villingen-Schwenningen am Mittwochabend für die Stadt ausgerufen und mehrere Beschlüsse gefasst, um auf örtlicher Ebene der weiteren Erderwärmung entgegenzuwirken. Doch was wollen Stadtverwaltung und Gemeinderat konkret anpacken und was bedeutet das für die Bürger? Hier einige Antworten.