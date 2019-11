Toll verkleidet waren diese Geister in der Neckarhalle. | Bild: Wilhelm Bartler

Bei der 1. Halloween-Party in der Neckarhalle in Schwenningen standen die Gäste für den Eintritt Schlange, es kamen rund 400 Gäste. Drinnen drängten sich die Gruselgestalten dicht an dicht und auch die Musik passte dazu.

Wenig los war im Jugendkulturzentrum am Klosterhof. Doch diese Besucher hatten Spaß. | Bild: Wilhelm Bartler

Fast gähnende Leere dagegen bei der Halloweenparty im Kulturzentrum am Klosterhof. Rund 30 Gäste feierten etwas still, der Standort wird offenbar (noch) nicht angenommen von den Leuten.

Oktoberfest und Halloween-Party: Richtig ab ging es in der Eschachhalle. Dort sorgte die Partyband Algäu Power für Stimmung unter 1400 Besuchern, darunter auch dieses hübsche Trio. | Bild: Wilhelm Bartler

Ganz anders in der Eschachhalle in Niedereschach: 1400 Gäste feiern die Halloween-Nacht in Tracht mit der Band Allgäu Power, die das Publikum gleich auf die Bänke brachte. Der FC Kappel hat eingeladen zur grossen „Nacht in Tracht-Halloween-Party“. Rekordverdächtig ging es den ganzen Abend bis in die frühen Morgenstunden weiter.