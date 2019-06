Kräftige Regenschauer und Gewitter zogen von Montag auf Dienstag über Villingen-Schwenningen hinweg. In nur einer Nacht ergoss sich über der Doppelstadt so viel Wasser wie normalerweise in einem halben Monat. Der SÜDKURIER hat beim Wetterdienst, der Feuerwehr und den Technischen Diensten nachgefragt, wie heftig das Unwetter tatsächlich ausfiel und welche Folgen es für die Stadt hatte.

Das sagt der Meteorologe: „Es ist schon ordentlich“, kommentiert Stefan Zender vom Wetterkontor die Niederschlagsmenge der Unwetternacht in Villingen-Schwenningen. 40,4 Liter Wasser seien zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, vom Himmel gefallen, so der Meteorologe: „Im Schnitt beträgt die Niederschlagsmenge für den gesamten Monat Juni 80 bis 100 Liter.“ Die Radarbilder zeigten, dass in der Nacht mehrere Gewitter über die Region hinweg gezogen seien. Der Grund, dass der Süden Deutschlands von einem so starken Unwetter heimgesucht wurde, sei dessen geografische Lage, erklärt Zender: „Zum einen kommt warme Luft aus dem Süden Europas zu uns, gleichzeitig strömt aus dem Westen und Norden kühle Luft herein.“ Deshalb habe sich das Gewittertief direkt über Deutschland formiert, so Zender.

Das sagen die Technischen Dienste: Die Technischen Dienste der Stadt bestätigen, dass die Unwetternacht keine schwerwiegenden Folgen hatte. „Die Niederschlagsmenge war an der Grenze, ab der es schwierig werden könnte“, erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner, auf Nachfrage. Die Technischen Dienste und die Kläranlage hätten Bereitschaft gehabt. Es sei allerdings zu keinen wesentlichen Störungen gekommen. „Es gab zwei Störungsmeldungen bei zwei Einlaufschächten, wo die Schieber verstopft waren“, so Brunner. Kanäle seien keine übergelaufen.

