von Cornelia Putschbach

Einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Feuerwehr Mönchweiler und die Begeisterung, mit der die ehrenamtlichen Feuerwehrleute ihre verantwortungsvolle Arbeit machen, bot die Hauptversammlung der Wehr am Samstagabend in der Mensa der Gemeinschaftsschule.