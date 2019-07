von Rüdiger Fein

In der Feldner Mühle zwingt der Mangel an Personal zu besonderen Maßnahmen. „Es ging viele Jahre gut“, erklärt Kathrin Mäder, die Leiterin der Feldner Mühle, „man sah zwar im Team in jedem Jahr neue Gesichter, aber wir konnten dem Anspruch unserer Feriengäste immer gerecht werden.“ Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem man nicht mehr wie gewohnt weitermachen kann. „Wir finden einfach kein Personal“, lautet der Notruf, den das Team aussendet. Deshalb wird es in diesem Jahr keine Übernachtungsplätze geben.

Neues Ferienprogramm

Aus der Not eine Tugend machen wollen Kathrin Mäder und ihr Team mit einem ganz neuen Sommerprogramm. Ab dem 30. Juli geht es los mit einem liebevoll erdachten und zusammengestellten Programm. An ausgesuchten Ferientagen treffen sich Kinder mit oder ohne Behinderung zu einer Tagesbetreuung, die mit einem ganz speziellen Anspruch daherkommt. Fast immer spielen die Tiere der Feldner Mühle eine tragende Rolle, immer ist aber auch aktives Mitmachen der Ferienkinder angesagt.

Es geht los am 30. Juli, wenn sich alles um das Leben auf einem Bauernhof dreht. Pferde putzen, Stall ausmisten, Schubkarrenrennen und viel Information zum Landleben stehen im Mittelpunkt dieses Tages. Am 5. August geht es beim Mühlicus um den Zirkus, um Verkleiden, um Clowns und einfach alles, was einen Zirkus ausmacht.

Cowboys und Piraten

Cowboys und Indianer, Ritter und Burgfräulein oder Piratenleben sind weitere Themen (siehe Programmkasten) und so ganz nebenbei erfahren die Ferienkinder ob mit oder ohne Handicap, wie man Zuckerwatte oder Popcorn herstellt, wie man leckere Pfannkuchen mit Obst und Gemüse bereitet oder wie erfrischende Limonade und Eis zubereitet werden.

Umstrukturierung geplant

Das Angebot der Feldner Mühle, wie es in den vergangenen Jahren Bestand hatte, wird sich in naher Zukunft ändern, verrät die Leiterin. Es gebe da viele Ideen, aber konkret werden möchte sie noch nicht, da vieles noch diskutiert und ausgearbeitet werden muss, so Mäder.

Soviel steht aber bereits fest: es wird künftig einen Kiosk geben, an dem sich Radfahrer, Wanderer und andere Durchreisende versorgen können – und ein Teil der Bewirtung an den Wochenenden wird vom Mühlenteam übernommen. Die Bewirtungen seien eine sehr wichtige Einnahmequelle, aus den Erlösen werde ein Großteil der Arbeit und des Angebots finanziert.