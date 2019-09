von Hans-Jürgen Götz

Besser hätte das Wetter nicht sein können beim Oldtimer-Treffen an der Junghans-Villa von Jo Müller. Bereits das zweite Mal hatte er zusammen mit Jörg Messerschmitt die „Villingen Historic“ organisiert. Über 55 edle Oldtimer kamen dann auch aus Nah und Fern zu diesem schönen Treffen angefahren.

Zu bewundern gab es wunderschöne Fahrzeuge aller Marken und Baujahre, allesamt aber mindestens 40 Jahre oder älter. In familiärer Atmosphäre konnten auch die zahlreichen Besucher die Fahrzeuge im Garten der Villa im Detail bestaunen, den Klang der alten Motoren genießen und sich mit deren Besitzern unterhalten. Und wer Glück hatte, konnte noch einen der ganz wenigen freien Beifahrerplätze für die beiden Ausfahrten am Samstag ergattern.

Nach Nord und Süd

In der Vormittagsrunde ging es nach Süden zum Biedermann-Museum in Donaueschingen und am Nachmittag nach Norden zum Fohrenbühl, zwischen Schramberg und Hornberg gelegen.

Villingen Historic 2019.. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bei diesen Ausfahrten sind alle gefordert. Die Oldtimer-Fahrzeuge, die zum Teil steile Nebenstraßen bewältigen mussten, aber auch die Fahrer, die deren rohe Technik im Griff haben und die Kühlwasser-Temperaturen im Auge behalten müssen – und vor allem die Beifahrer, die das sogenannte „Roadbook“ korrekt interpretierten und den richtigen Weg finden müssen. Und so gilt auch hier das Motto „der Weg ist das Ziel“.

Entschleunigung pur

Gerast oder gar überholt wird nicht. Vielmehr erfreuen sich alle am entschleunigten Gleiten durch den Schwarzwald, abseits der großen Straßen und Staus. Belohnt werden sie auch alle durch das Lächeln und freudige Zuwinken aller Passanten und Autofahrer entlang der Strecke.

Villingen Historic 2019..

Das ist auch für Jo Müller die Motivation weiter zu machen. „Es ist einfach schön, wenn sich alle bei uns wohl fühlen und die Freude am Hobby mit Gleichgesinnten genießen können.“

Autos mit Geschichte

Jedes Fahrzeug hat dabei seine eigene Geschichte und Besonderheiten. Bevor die Oldtimer im Konvoi auf Tour gehen, werden sie von ihren Besitzern einzeln präsentiert und alle Fakten und Daten dem staunenden Publikum erklärt.

Harald Langenbacher am Steuer seines VW T1, Baujahr 1965. | Bild: Hans-Juergen Goetz

So eine Veranstaltung zu organisieren bedeutet eine wochenlange Vorarbeit und viele freiwillige Helfer vor Ort. Wenn dann aber die Sonne scheint und so nach und nach die Teilnehmer mit ihren Oldtimern eintreffen, ist alle Mühe auch wieder vergessen. Und so hat Jo Müller auch schon ein paar Ideen, wie man die Veranstaltung in den kommenden Jahren noch interessanter gestalten könnte. Mehr verraten will er aber noch nicht.