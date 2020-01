von Hans-Jürgen Götz

Mit großer Freude und voller Stolz konnte Zunftmeister Anselm Säger am Samstagabend die Fastnachtsausstellung „Familiengeheimnisse – De Narro un si ganz Bagasch“ im voll besetzten Konzerthaus im Franziskaner-Museum eröffnen.

Es war ein großer Kraftakt für alle Beteiligten, vor allem für die Zunft und das Museum, diese einzigartige Ausstellung auf die Beine zu stellen. So lobten sowohl Museumsleiterin Antia Auer und Zunftmeister Anselm Säger die gute Zusammenarbeit und die Freiheitsgrade, die sie bei der konzeptionellen Entwicklung des Ausstellungskonzeptes hatten.

Oberbürgermeister Jürgen Roth lobte in seiner Rede die gelungene Darstellung dieses ganz besonderen kulturhistorischen Erbes unserer Region und die Einbettung in einen europageschichtlichen Kontext. Die Laudatio hielt der Rottweiler Fastnachtsexperte, Professor Werner Metzger. Der freute sich ganz besonders, dass zuvor die Stadt- und Bürgerwehrmusik unter der Leitung von Markus Färber extra für ihn den Rottweiler Narrenmarsch gespielt hatte. In seinem kurzweiligen Vortrag gelang es Mezger, die Fragen der Ursprünge unserer Fastnacht, ihrer Narrenfiguren und deren Accessoires mit vielen Bildbeispielen im historischen und europäischen Kontext zu erklären.

So waren vor allem die frühen Masken Teufelsnachbildungen, wie sie eigentlich bei kirchlichen Prozessionen verwendet wurden. Nachdem sie im Mittelalter anfänglich auch von den Narren ausgeliehen werden konnten, wurden sie erst im Laufe der Jahre durch die eher glatten Masken ersetzt. Damit wollte man im Zeitalter des Barock den Teufel dahinter kunstvoll verstecken. Mezger konnte aufzeigen, dass die frühesten Darstellungen auf Entwürfe von Leonardo da Vinci und die ersten Larventräger beim Karneval auf Sardinien zurückgehen. Auch viele unsere heutigen Narrenfiguren, Bräuche, und Begriffe lassen sich auf ihre Ursprünge in Oberitalien zurückführen.

All das wird nun in der Fastnachtsausstellung anhand vieler Exponate im Detail gezeigt. „Dass dort das Narrenschiff auf dem Trockenen liegt, bedeutet aber hoffentlich nicht, dass es nun bei der Villinger Fastnacht nichts mehr zu trinken gibt“, amüsierte sich Mezger. So war es Zunftmeister Anselm Säger eine Freude, alle Besucher zu einem Umtrunk und erstem Rundgang durch die Ausstellung einzuladen.