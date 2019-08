von Rüdiger Fein

Villingen-Schwenningen (in) Zum wiederholten Mal hatte das Regionale Friedensbündnis VS eingeladen, gemeinsam der Opfer die beiden Atombombenabwürfe im japanischen Hiroshima und Nagasaki zu gedenken und die Erinnerung an dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit wachzuhalten.

Gegen das Vergessen – auch im 74. Jahr nach der Bombe ist das Verbrechen aktuell.

Helmut Lohrer drückte seine ganz besondere Sorge aus, dass das Gedächtnis der Menschen versagen und das Geschehen in Vergessenheit geraten könnte. Dies sei ein ganz wichtiger Grund dafür, diese Gedenkveranstaltung jedes Jahr neu zu veranstalten. Christa Lörcher wies auch auf die aktuelle politische Lage mit weltweiten Kriegen und bewaffneten Auseinandersetzungen hin.

Helmut Lohrer engagiert sich in der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW und unterstützt die ICAN-Kampagne. Ganz wichtig sei es gegen das kollektive Vergessen anzugehen.

Noch immer lagerten 20 Atomsprengköpfe in Deutschland und von diesen Sprengköpfen habe jede einzelne die mehr als 25-fache Zerstörungskraft der Hiroshimabombe, so die Organisatoren. Der Atombombe habe man ironischerweise den Namen „Little Boy“ gegeben. Deshalb unterstütze man die Forderung bundesweiter Friedensbündnisse nach der Unterzeichnung der weltweiten Ächtung von Atomwaffen, an dessen Ausarbeitung 122 von 193 Staaten beteiligt waren.

Erschütternde Berichte

Den Vertrag haben bis heute 70 Staaten unterschrieben und 23 Staaten haben ihn bereits ratifiziert. Die Bundesrepublik Deutschland ist immer noch nicht dabei, beklagen die Organisatoren der Mahnwache. In den Zeitzeugenberichten ist unmittelbar von der Bombe und den direkten Folgen für die Bevölkerung der beiden japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki die Rede.

Gegen das Vergessen – auch im 74. Jahr nach der Bombe ist das Verbrechen aktuell. Almut Meyer (links) liest aus den Berichten von Zeitzeugen, neben ihr Christa Lörcher.

Almut Meyer vom Friedensbündnis wollte gar nicht alle Details verlesen, zu schrecklich seien diese. Sie selber bot ihre stets offene Tür an um mit Menschen aller Herkunft und Religionen ins Gespräch zu kommen und so den Frieden zu sichern.

Die etwa 40 Teilnehmer der Gedenkveranstaltung waren aus den gleichen Motiven auf den Osianderplatz gekommen. „Ich möchte ein Zeichen setzen und helfen, den Frieden zu sichern“, so eine ältere Dame aus Bad Dürrheim. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von den Musikern Ute Bott, Felicitas Bott und Ekkehard Hausen.

Musikalisch begleitet wurde die Gedenkveranstaltung von Felicitas Bott, Ute Bott und Ekkehard Hausen (von links).