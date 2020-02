Die Einbruchserie in VS und Umgebung geht weiter. Gleich zu mehreren Wohnungseinbrüchen ist es zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Samstagabend gekommen, teilte die Polizei mit. Betroffen sind Villingen mit zwei Einbrüchen, Obereschach und Kappel sowie Unterkirnach mit jeweils einem Wohnungseinbruch. Möglicherweise stehend die Taten im Zusammenhang, so die Beamten.

Wieder im Villinger Kurgebiet

Vorwiegend gelangten die Eindringlinge über zuvor aufgehebelte Fenster beziehungsweise durch Aufbrechen oder Einschlagen einer Balkontüre in die Objekte. So suchten die Täter in der Straße „Am Affenberg“ sowie im Ginsterweg je ein Wohnhaus in Villingen heim. Im Ortsteil Niedereschach-Kappel brachen Unbekannte in der Straße „In der Aub“ in ein Einfamilienhaus ein, in Obereschach im Pfarrer-Hefter-Weg. In Unterkirnach hebelten die Täter vermutlich mit einem Stemmeisen ein Fenster an einem Wohnhaus in der Straße „Im Marbental“ auf.

Höhe der Beute steht noch nicht fest

Die Häuser wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau die Täter entwendet haben, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Villingen und St. Georgen haben Ermittlungen eingeleitet. Personen, die am Samstagnachmittag bis in die frühen Abendstunden (etwa bis 21.30 Uhr) in den oben genannten Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder dort Fremde gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Villingen (07721/6010) oder für Unterkirnach mit der Polizei St. Georgen (07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.