von Hans-Jürgen Götz (Bilder) und Claudia Hoffmann (Text)

Was für eine Kombination: Ferien und Sommerhitze, das gibt es auch nicht jedes Jahr. Wenn jetzt am Samstag noch das Kneippbad öffnet, ist das Ferienglück perfekt. Wie Diplommeteorologe Stefan Pfänder vom Wetterkontor erklärt, droht am Samstag eine leichte Abkühlung in Form von Gewittern.

Vor allem am Nachmittag und Abend könnte es zu unwetterartigen Regenfällen kommen." Diese Gewitter bringen eine leichte Abkühlung, aber auch in der kommenden Woche sind laut Stefan Pfänder locker wieder Temperaturen von 30 Grad drin. Am Freitag ist es dagegen einfach nur: "Ein perfekter Sommertag." Es wird heiß, sehr trocken und es sind Temperaturen von deutlich über 30 Grad drin.

Pia und Linus Fraas aus Mannheim kühlen sich mit ihren Großeltern Gerlinde und Gerhard am Springbrunnen im Kurpark Villingen ab und genießen die Idylle. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Landwirte im Umland nutzen die Hitze, um ihre Ernte einzubringen und arbeiten mit Hochdruck auf den glutheißen Feldern. Am Samstag soll es bei starken Gewittern etwas kühler werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

So können alle VSler, die ihre Ferien daheim verbringen, wenigstens den Sommer hier genießen. Alle die noch arbeiten müssen, sollten längere Pausen einplanen, da die Hitze den Körper schwächt, vor allem weil auch die Nächte sehr warm sind und der erholsame Schlaf fehlt.

Sie haben gute Laune, auch wenn sie bei dieser brütenden Hitze arbeiten müssen: Die Gärtner der Technischen Dienste Villingen-Schwenningen, hier beim Arbeitseinsatz an der Lahrer Straße in Villingen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Endlich Ferien: Papa Proehorenco mit seinen Söhnen Lion (links) und Leonardo (rechts) beim erfrischenden Wasserspritzen in der Schrebergartenanlage im Warenbachtal. So macht der Sommer Spaß. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Viel trinken ist bei dieser Hitze ganz wichtig, allerdings erfrischen Getränke knapp unterhalb der Zimmertemperatur am besten. In verschiedenen Online-Foren gibt es auch so nette Tipps, wie den Pyjama vor dem Anziehen kurz ins Eisfach legen oder auch eine Einlegesohle für die Schuhe. So bleiben die Füße frisch. Mit Vorsicht zu genießen sind Klimaanlagen, hier gilt es, zu große Temperaturunterschiede zu vermeiden, sonst droht schnell eine Sommergrippe.

Stefan Merkl gönnt seinem Golden Retriever Eddy eine Abkühlung im Warenbach und Eddy genießt dies aus vollen Zügen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die kleine Pia Brunner ist mit ihrer Oma Gertrud unterwegs und weiß, dass es am Brunnen in der Rietstraße etwas Abkühlung gibt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Am Wochenende locken verschiedene Feste, die sicher auch mit kühlen Getränken für Erfrischung sorgen: Am Samstag laden die Lions zum Weinfest in der Innenstadt, der SV Rietheim feiert sein Sportfest, die Feuerwehr in Herzogenweiler könnte beim Handpumpenwettbewerb doch auch die Gäste erfrischen und ein ganz wichtiger Termin ist am Samstag um acht Uhr: Da öffnet das Kneippbad seine Pforte.

