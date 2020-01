Mit großer Betroffenheit hat die DJK Villingen den Tod ihres langjährigen Vorsitzenden Gunnar Mecke (79) kurz vor Jahresende zur Kenntnis genommen. Nach zwölf Jahren verantwortlicher Tätigkeit legte 1975 Friedrich Ummenhofer sein Amt als Vorsitzender der DJK nieder. Ein Jahr später konnte man einen Nachfolger präsentieren. Rechtsanwalt Gunnar Mecke bekam das Vertrauen der Mitgliederversammlung. Dieses Amt gab er erst 1997 nach 22 Jahren wieder ab.

„Die Zügel locker, aber das Ziel immer fest im Blick“, so kann man in der Rückschau die Arbeit von Mecke benennen. Er leitete den Großverein mit seinen damals acht Abteilungen (Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Leichtathletik , Tischtennis , Volleyball und Breitensport), der zum Teil über 1300 Mitglieder zählte, mit großem Engagement. Es erforderte eine gehörige Portion an Einfühlungs- und Organisationsvermögen, vor allem Verhandlungsgeschick, um den unterschiedlichen Interessen der einzelnen Abteilungen gerecht zu werden. Uli Junginger, der aktuelle Vorsitzende der DJK Villingen, stellte fest, dass der Tod des beliebten Ehrenmitglieds, der über 40 Jahre Mitglied in der DJK war, eine große Lücke reißen werde. Mit ihm verliere die DJK einen Funktionär, der die Geschicke des Vereins in den letzten 40 Jahren maßgeblich geprägt habe.

Gunnar Mecke wurde 1940 in Köslin (Pommern) geboren. 1957 verschlug es ihn nach Villingen, wo er 1961 sein Abitur machte. Anschließend studierte er in Heidelberg, Kiel und Tübingen Rechtswissenschaften und eröffnete 1969 zuerst in der Hafnergasse, später in der Niederen Straße eine Kanzlei.

1967 heiratete Gunnar Mecke. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Er blieb dem Sport und der DJK Villingen, in die er 1957 als aktiver Fußballer und Leichtathlet eintrat, stets verbunden. 1975 fragten ihn die Verantwortlichen der DJK, ob er nicht den Verein als Vorsitzenden leiten könnte. Sie hatten die Qualitäten des Rechtsanwalts erkannt. Es sollte eine prägende Zeit beginnen, die im Jubiläumsjahr anlässlich des 75jährigen Bestehens des Vereins, im Jahre 1995 seinen Höhepunkt erreichte. Tausende von Besuchern kamen in den zehn Tagen damals in das große Festzelt. Im Rahmen der Festivitäten kamen tausende von Sportler aus allen DJK-Vereinen in Baden-Württemberg nach Villingen zum 7. DJK Landessportfest.

Mecke wurde 1995 mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet, er bekam den Sportehrenbrief der Stadt VS und 1999 wurde ihm die höchste Ehrung des DJK-Bundesverbandes, das Ludwig-Wolker-Relief, überreicht. Mecke spielte noch lange in der Altherren-Mannschaft der DJK Fußball sowie Tennis in Pfaffenweiler, wo er wohnte.

Außerdem engagierte sich Gunnar Mecke 17 Jahre lang von 1999 bis 2016 ehrenamtlich als Mitglied des Ortschaftsrates auf der Liste der CDU für die Belange von Pfaffenweiler, davon sieben Jahre lang als stellvertretender Ortsvorsteher.

Die Beerdigung von Gunnar Mecke findet am, Mittwoch, 8. Januar, auf dem Friedhof in Pfaffenweiler (und nicht, wie ursprünglich versehentlich berichtet, in Villingen) statt. Beginn der Trauerfeierlichkeiten ist um 13 Uhr.