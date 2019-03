von SK

Der Freundeskreis der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen kam zu seiner Hauptversammlung zusammen. Neben den üblichen Regularien standen vor allem Neuwahlen zum Vorstand an, nachdem Werner Leuthner als Vorsitzender und Gisela Müller als Schriftführerin angekündigt hatten, ihre Vorstandsämter abgeben zu wollen.

Dank an Müller und Leuthner

Gisela Müller ist Gründungsmitglied des Vereins und hat im Vorstand seit 2002 als Schriftführerin treue Dienste geleistet, nachdem sie davor schon seit der Gründung 1995 als Beirätin ihre wertvollen Erfahrungen und Kenntnisse als Bibliothekarin eingebracht hatte. Noch konnte niemand als Nachfolge von Gisela Müller gefunden werden.

Werner Leuthner ist seit 1996 Mitglied des Freundeskreises. Er war schon von 1999 an Kassenprüfer, bis er 2010 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Im Jubiläumsjahr 2015 (20 Jahre Freundeskreis des Stadtbibliothek) hat er maßgeblich an den Vorbereitungen und der Gestaltung der Feierlichkeiten mitgewirkt. Als der langjährige Vorsitzende Raimund Fleischer 2017 überraschend verstarb, war Werner Leuthner in die Bresche gesprungen und hat zwei Jahre lang den Verein als kommissarischer Vorsitzender geführt – von Anfang an mit der Ankündigung, die Aufgabe so bald wie möglich abzugeben. Er bleibt aber dem Verein und seinem Vorstand als neu gewählter Beirat mit all seiner Erfahrung erhalten. Beiden Aktivposten des Vereinslebens wurde bei der Hauptversammlung entsprechend gedankt.

Lobby-Arbeit im Sinne des Lesens

In ihren Ämtern bestätigt wurden Thomas Geyer als stellvertretender Vorsitzender, Wolfgang Mack als Schatzmeister sowie Katharina Hirt als Beirätin. Zum neuen Vorsitzenden wurde Friedemann Schmidt gewählt. Er gehört dem Verein seit 2005 an und hat den Vorstand schon im letzten Jahr als Beirat und Pressewart unterstützt. Die Aufgaben des Freundeskreises sieht er darin, für die Bibliothek der Stadt Villingen-Schwenningen in allen Facetten ihrer gesellschaftlichen Funktion und im Interesse ihrer Freunde und Nutzer im besten Sinne des Wortes Lobby-Arbeit zu betreiben. So solle ein Beitrag zur Buch- und Lesekultur sowie zur Bibliotheks- und Lesepädagogik in Villingen-Schwenningen geleistet werden. Dem Zug der Zeit folgend schließe das heute selbstverständlich auch die ganze Welt der sogenannten digitalen Medien ein.

So wie die Dinge in Villingen-Schwenningen liegen, bedeutet Lobby-Arbeit für die Stadtbibliothek ganz aktuell, sich weiterhin für die Generalsanierung und Modernisierung der Bibliothek in Schwenningen einzusetzen sowie für die Erweiterung und Modernisierung der Villinger Bibliothek.

Renovierungen stehen im Raum

Was letztere betrifft, konnte Volker Fritz, Abteilungsleiter der Stadtbibliothek, immerhin Pläne für eine weitgehende Renovierung und Neumöblierung des Hauses am Münsterplatz noch in diesem Kalenderjahr ankündigen. Anerkennend wurde von der Versammlung der Bericht aufgenommen, den Fritz zusammen mit seiner Stellvertreterin Stephanie Schumacher über die erfolgreiche Bibliotheksarbeit im vergangen Jahr vortrug, etwa über die 2018 und 2019 neu eingeführten Medienangebote im digitalen Bereich wie Pressreader und Filmfriend, aber auch die Tonie-Hörspielboxen und -figuren. 2019 ist die erstmalige Teilnahme der Stadtbibliothek am Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ vorgesehen.

Derartige Anschaffungen und Veranstaltungen unterstützt der Freundeskreis der Stadtbibliothek seit jeher regelmäßig aus den Mitgliedsbeiträgen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Daneben wird die Lobby-Arbeit für die Stadtbibliothek gegenüber Stadtverwaltung und Gemeinderat nach den Kommunalwahlen im Mai einen Schwerpunkt bilden und an die Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl durch den Verein im vergangenen Jahr anschließen. Vor allem aber sichert der Freundeskreis dem Bibliotheksteam für seine engagierte Arbeit weiterhin Unterstützung zu.