von Rüdiger Fein

Wer am Freitag die Fasnet abschalten wollte, Lust auf Alternativen hatte und dazu noch Hard-Rock-Fan ist, den zog es ganz sicher in die Villinger Scheuer. Dort hatte sich eine der besten AC/DC-Cover-Bands Süddeutschlands angesagt.

Auf Einladung des Rock Club waren The Jack aus Geislingen an der Steige zu Gast, und sie machten ihrem Namen alle Ehre. Die fünf Musiker covern die Songs der australischen Rocklegenden nicht nur, nein, sie zelebrieren sie regelrecht. "The Jack, das ist Starkstrom Rock'n'Roll bis zur Kernschmelze, gewissermaßen voll auf die Zwölf", hieß es in der Vorankündigung. Und die fünf Musiker wurden diesem hohen Anspruch absolut gerecht.

Das Publikum in der Villinger Scheuer will AC/DC pur – und The Jack überzeugt mit einer unglaublichen Spiellaune.

Ihr Repertoire deckt die gesamte Schaffensperiode von AC/DC von den Anfängen bis heute ab, aber natürlich konnten die Vollblutmusiker angesichts des vorgegebenen Schlusstermins in der Scheuer nur einen kleinen Teil ihres Könnens zum Besten geben. Das war dann aber auch perfekt. Angefangen beim Auftritt des Energiebündels und Profisänger Michael Sunjo über den kurzbehosten Matze Ehrhardt, der vor jedem Auftritt einen kräftigen Schluck Hefeweizen zu sich nimmt, bis hin zu dem aus Geislingen stammenden Martin an den Drums, der nach dem Willen seiner Eltern eigentlich Akkordeon lernen sollte, unterstützt von Bassist Holger aus Kroatien und der Rhythmusgitarre von Ollo aus Wiesensteig, die den Unterbau der AC/DC-Songs stellten.

Dabei schafften es The Jack atemraubend und ohrenbetäubend, den Songs durch explosive Interpretation, absolute Spiellaune und virtuose Improvisation ihre eigene Note zu verpassen, ohne das Original zu verfälschen. Und immer nahmen die Musiker ihr Publikum mit auf die Reise in die AC/DC-Welt. Der quirlige Matze mischte sich mit seiner Gitarre immer wieder unter das Publikum, um dort gemeinsam abzugrooven. Dass The Jack aber auch wissen, wie man eigene Songs schreibt, haben sie beeindruckend mit ihrem CD-Erstling "The Jack is back in town" bewiesen. Die kraftvollen Hardrockperlen können locker mit den großen Vorbildern konkurrieren. "Ein Konzert der Extraklasse", lautete das einhellige Urteil der Scheuergäste.