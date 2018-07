von SK

Die Stadt Villingen-Schwenningen hat die 85 000-Einwohner-Marke überschritten. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die kleine Johanna Martin, die am 21. Juni im Schwarzwald-Baar Klinikum das Licht der Welt erblickte, sei für die Stadtverwaltung eine ganz besondere Neubürgerin, denn sie wurde als 85 000. Einwohnerin gezählt. Oberbürgermeister Rupert Kubon ließ sich das freudige Ereignis nicht nehmen und beglückwünschte die Eltern, Lisa und Maximilian Martin, persönlich zur Geburt ihrer zweiten Tochter. Kubon hieß die kleine Villingen-Schwenningerin mit Geschenken willkommen, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Diese entstanden mithilfe der Kindertagesstätte am Kopsbühl.

Der Oberbürgermeister überreichte der Familie Martin eine Willkommenstasche, die von der Kindertagesstätte am Kopsbühl in Handarbeit gestaltet wurde und auch Geschenke für Johanna beinhaltete. Er erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kleinkindes und hatte auch für die große Schwester von Johanna, Mathilda, ein offenes Ohr, die mit ihren eineinhalb Jahren schon munter mit dem Oberbürgermeister plapperte, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Der Juni wies laut der Stadtverwaltung statistisch gesehen eine positive Entwicklung der Einwohnerzahlen auf: Es wurden 80 Geburten gegenüber 77 Sterbefällen gezählt. Einen positiven Saldo konnte die Statistikstelle auch bei den Zu- und Wegzügen vermerken. 455 Zuzüge nach Villingen-Schwenningen wurden gegenüber 393 Wegzügen registriert. Diese Zahlen seien schließlich ebenfalls für das Überschreiten der 85 000-Einwohner-Marke verantwortlich. "Ich freue mich, dass unsere Stadt weiter wächst, denn es zeigt, dass wir hier eine attraktive Lebensqualität bieten", sagte Oberbürgermeister Rupert Kubon.

