von Jörg-Dieter Klatt

Wenn sich an einer kleinen Grundschule ein Förderverein für das Wohl der Kinder engagiert und das mit wachsendem Erfolg, dann liegt das sicherlich an einem harmonischen Miteinander aller. Schüler, Eltern, Vereinsvorstand, Lehrerinnen und letztendlich der Schulträger haben in Tannheim das Wohl der 44 Grundschüler fest im Blick – und das schlägt sich letztendlich in großer Zufriedenheit aller nieder.

Hoher Stellenwert

"Zur Erziehung bedarf es eines ganzen Dorfes", sagt ein nigerianisches Sprichwort. Auch in Tannheim zeigt sich, dass kleine Schulen mit überschaubaren Strukturen hervorragende pädagogische Arbeit leisten können. Der Förderverein zählt aktuell 77 Mitglieder, auch ein Beweis dafür, welchen Stellenwert dieser rührige Verein in dem kleinen Ort hat.

Alles in einer Hand

Die schul- und unterrichtsbegleitenden Maßnahmen, die satzungsgemäß zum Aufgabenfeld des Vereins gehören, gipfeln seit gut zehn Jahren in der Organisation und Gestaltung der Kernzeitbetreuung. Gesellschaftliche Veränderungen machten dann die Einrichtung der Ganztagesbetreuung notwendig, die seit vier Jahren in besten Händen bei Silvia Steiner liegt. Hier zeigt sich das ganze Geschick einer agilen und respektierten Persönlichkeit, die nicht nur das Mittagessen ausgibt, sondern in vielfältiger Art und Weise vor und nach dem Regelunterricht für die Kinder da ist, selbst ein Betreuungsangebot leitet, Gespräche führt, Sorgen wahrnimmt und auch Trost spendet.

Kompliziertes Geschäft

Der Förderverein kümmert sich derweil um die Beschaffung von Geld. Ein Unterfangen, das nicht immer einfach ist: Es gilt, Zuschüsse des Regierungspräsidiums (Oberschulamt), aus dem Jugendbegleiter-Programm des Landes, Spenden, Gewinne aus Wettbewerben und natürlich die Mitgliederbeiträge des Freundeskreises zusammenzutragen. Dennoch bleibt ein Eigenanteil der Eltern von 30 Euro pro Monat für das erste Kind. Jedes weitere Kind einer Familie wird mit 20 Euro für die Betreuung zur Kasse gebeten. Zum umfangreichen Programm gehören Zirkus(sport), Naturwerkstatt, Musikwerkstatt, Sport, Bastel-AG und Hausaufgabenbetreuung. Wenn das Tannheimer Freibad wieder seine Pforten geöffnet haben wird, kann sogar eine Schwimmgruppe angeboten werden. Eine ausgebildete Rettungsschwimmerin möchte sich in der Schulbetreuung engagieren.

Vertretung gesucht

Der ganze Erfolg des Schulfördervereins ist dem Engagement der Vorsitzenden Gisela Michel-Neuroth und ihres Vorstandsteams zu verdanken. Allein um die 15-Stunden-Minijob-Stelle von Silvia Steiner in ein reguläres Arbeitsverhältnis überführen zu können, war ein riesiger Verwaltungsaufwand notwendig. Auch Jana Schnaufer vom Schulleitungsteam lobte das Engagement von Silvia Steiner als "tragenden Pfeiler des Ganztages- und Betreuungsangebotes". Händeringend wird derzeit in Tannheim eine Person gesucht, die im Krankheitsfall von Silvia Steiner einspringen kann.