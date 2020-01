Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Deutenberg-Schulverbund: Stadt untersucht Abriss oder Neubau-Option

Mit der Sanierung des Schulverbundes am Deutenberg in Schwenningen hat der Gemeinderat VS das nächste große Mega-Sanierungsvorhaben vor der Brust. Gibt es dafür Geld? Diese Frage wurde im Technischen Ausschuss gestellt.