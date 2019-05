Villingen-Schwenningen – Einen überraschenden Erfolg konnten Schüler des Gymnasiums am Deutenberg bei einem internationalen Kurzfilmwettbewerb für sich verbuchen. Gleich zwei Preise hat der Film abgeräumt, so ging sowohl der Preis für die beste Filmmusik als auch der Hauptpreis für den besten Kurzfilm an die Schüler und Lehrer des Gymnasiums.

Rotary-Club als Ideengeber: Das „Gavioli Film Festival“ findet jährlich in Zusammenarbeit mit der Kunstakademie Bergamo statt, dieses Jahr wurden 28 Filme eingereicht. „Ich war absolut überrascht von diesem Erfolg, damit hätten wir nicht gerechnet“, berichtet Musiklehrer Stefan Merkl, der bei dem Film Regie geführt hat. Ideengeber für den Film war der Rotary Club Villingen-Schwenningen Mitte, da das italienische Filmfestival seit Jahren von Rotary-Clubs unterstützt wird. So habe der hiesige Club beim Deutenberg nachgefragt, ob man sich nicht vorstellen könne, etwas für das Festival zu produzieren. Offensichtlich hat das Gymnasium für die Realisierung des Projektes „die richtigen Leute gesucht“, so Susanne Erlewein-Haller vom Rotary Club.

Der Film: Das vorgegebene Thema war „Es platzt/bricht der Frieden". Stefan Merkl war Feuer und Flamme und mobilisierte Schüler und Kollegen, sodass in Zusammenarbeit mit dem Theaterkurs von Myriam Müller und dem Jungmusiker Marcel Vojvodic ein engagiertes Team gefunden wurde. Als Schauspieler wirken Carla Benzing, Max Kübler, Dominik Lust und Anima Wahl mit. Wichtig war dem Filmteam, keine Handlung oder eine Geschichte zu erzählen, sondern Bilder der Beklemmung zu erzeugen, die jeden irritieren. „Der Film musste auch ohne Sprache funktionieren, nur durch Bilder und Musik", erläutert Merkl. Da das Festival sich das erste Mal international geöffnet habe, wollte es Merkl vermeiden, den italienischen Besucher einem Film in deutscher Sprache vorzusetzen. Durch Verzicht auf Dialoge ist der Film offen und zugänglich für jeden und bietet Freiraum für Interpretationen.

Die Musik: Der Musik Marcel Vojvodic' mit Texten von Paul Schäfer kommt hierbei eine tragende Bedeutung zu, da sie nicht nur Beiwerk, sondern eine tragende Säule des Films sei, die dessen Aussage trägt und transportiert. Bei einer Premierenfeier in der Schule habe der Film schon Diskussionen ausgelöst und das ist laut Merkl „wichtig und notwendig."





Erfolgsverwöhnt: Für Stefan Merkl ist die Auszeichnung bereits die zweite eindrucksvolle Anerkennung für die künstlerische Arbeit, die er am Deutenberg-Gymnasium umsetzt. Die von ihm ins Leben gerufene und betreute Band Jazzconnexxion war dieses Jahr einer der Preisträger des erstmals vergebenen Fritz-Ewald-Preises. Marcel Vojvodic ist auch Mitglied der Jazzconnexxion, ebenso wie Paul Schäfer von dem die Texte stammen.





