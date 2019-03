Dass es nicht leicht werden würde, das war Manfred Koschek von Anfang an klar. Dass es aber so schwer werden würde, damit hatte der Schulleiter des Deutenberg-Gymnasiums sicher nicht gerechnet.

Mit 25,8 Millionen Euro ist die Sanierung des 50er-Jahre Baus vor drei Jahren gestartet. Dann kamen der Denkmalschutz und die Baukonjunktur. Am Ende mussten 2,7 Millionen Euro mehr genehmigt werden. Der Kostenstand von dann 28,5 Millionen Euro hielt zehn Monate. Bis zum 26. Februar dieses Jahres.

An jenem Dienstag kam Michael Eichmann, zuständiger Architekt, in das Büro von Baubürgermeister Detlev Bührer und meldete Mehrkosten in Höhe von 850 000 Euro.

Eine Woche später stand Eichmann wieder da. Im Gepäck eine "Worst-Case-Betrachtung", die alle Kosten auflistet, die noch anfallen werden und anfallen könnten, um die Arbeiten wie geplant bis zum Sommer beenden zu können. Am Ende der Liste steht die Summe von 1,9 Millionen Euro. Somit würden sich die Gesamtkosten dann auf rund 30,5 Millionen Euro belaufen.

"Das Ding ist nicht mehr zu stoppen. Alles, was es jetzt verzögern würde, wird die Kosten noch mehr steigen lassen", sagt Koschek. Der Gemeinderat soll nun die Mehrkosten von 1,9 Millionen Euro am Mittwoch genehmigen. "Es ist der erste Tagesordnungspunkt", sagt Koschek. Er wird auch in der Sitzung sein. Wie so oft. Wenn er die Gelegenheit bekommt, will er selber noch etwas wegen der neuen Möblierung vorbringen. Es wird wohl nicht jedem gefallen. Wie so oft, bei der Sanierung des Deutenbergs.

Gründe für die Mehrkosten

Von der erneuten Kostensteigerung hat er selbst erst in der vergangenen Woche erfahren. "Über die Details weiß ich nichts", sagt er. "Es hat mich völlig überrascht." Alles, was er weiß, ist das, was auch in der Vorlage für den Gemeinderat steht. Und das ist, kurz zusammengefasst, folgendes: Die größten Mehrkosten (435 000 Euro) verursacht das Dach – oder besser die "teerhaltige Korkdämmplatte", die einst in der untersten Schicht verbaut und jetzt erst wieder entdeckt wurde.

Der Ausbau, die Entsorgung, die zeitliche Verzögerung, alles kostet mehr, als geplant. Außerdem sind die Abwasserleitungen sanierungsbedürftiger, als gedacht und der Parkett-Boden der Aula muss nach einem Wasserschaden komplett erneuert und nicht wie geplant nur abgeschliffen werden. Hinzukommen die immer gleichen Kostensteigerungen bedingt durch die Baukonjunktur – mitunter gab es für manche Gewerke nur ein verwertbares Angebot – sowie eine halbe Million Euro für "Unvorhergesehenes".

Schuldfrage ist zweitrangig

Manfred Koschek behält dennoch die Ruhe. "Die Stadt hat mich immer auf dem Laufenden gehalten", sagt er. Auch dort habe man es vom zuständigen Architektenbüro einfach zu spät erfahren. Und überhaupt, die Schuldfrage, sie liegt Koschek nicht. Er sagt: "Die wichtige Frage bei so einem Projekt ist nicht: 'Wer ist schuld?', sondern: 'Wie bekommen wir das zu Ende?'"

Inzwischen sind 20 Ingenieurfirmen an der Sanierung beteiligt. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Anfangs war er beim wöchentlichen Jour-Fix immer dabei. Inzwischen tagen nur noch die Fachleute. Würde er immer dabei sein, könnte er seinen Schulleiter-Posten an den Nagel hängen. "Man kann sich", sagt Koschek, "momentan schwer vorstellen, dass es im Sommer fertig sein soll".