Die Fertigstellung des Deutenberg-Gymnasiums kostet aktuell 31,5 Millionen Euro, die Kosten sind explosionsartig seit März nochmals um eine Millionen Euro gestiegen. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wurde deutlich, dass dies nicht das Ende der Fahnenstange ist und viel schlimmer: Wann die Schule wirklich fertig ist, steht in den Sternen. Der Grund, wie die Architekten Hotz und Eichmann den wütenden Stadträten erklärten: Es gibt seit Monaten massive Probleme mit der Trockenbaufirma, hier werden keine Fristen eingehalten.

So können auch die nachfolgenden Gewerke nicht ausgeführt werden. Im schlimmsten Fall wird der Vertrag mit der Firma gekündigt. Aufgrund des Vergaberechts muss die Stadt dann europaweit ausschreiben, Dauer: Mindestens drei Monate. Ist dann ein neuer Trockenbauer gefunden, rechnen die Architekten ab diesem Zeitpunkt ungefähr drei bis vier Monate Arbeit und nochmals drei Monate für die weiteren Arbeiten. „Das heißt, der frühste Einzugstermin ist der Sommer, wahrscheinlicher der Herbst 2020“, so ein sichtlich frustrierter Oberbürgermeister Roth. Was an Kosten dann noch auf die ohnehin schon gigantische Summe obendrauf kommt, ist im Moment völlig unklar.

Villingen-Schwenningen Eine unendliche Geschichte: Pleiten, Pech und Pannen bei Deutenberg-Sanierung Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch haben alle Fraktionen (bei zwei Enthaltungen) mehrheitlich den im Moment bekannten Mehrkosten zugestimmt. Die Diskussion war geprägt von vielen Schuldzuweisungen und dem völligen Unverständnis, wie dieses Bauprojekt so aus dem Ruder laufen konnte. Erstmals gab es eine Entschuldigung des Architekturbüros Hotz für die mangelhafte Kommunikation mit der Stadt und auch für Fehler, die begangen worden sind.