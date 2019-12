von Hans-Jürgen Götz

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) baut die Flotte seiner Einsatzfahrzeuge für Notärzte (NEF) weiter aus und stellt so eine noch bessere Notfallversorgung sicher. Ab dem 1. Januar steht beim Schwarzwald-Baar-Klinikum ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung. Somit besteht die Flotte im Landkreis aus sechs Fahrzeugen sowie dem Rettungshubschrauber Christoph 11.

Kein Platz am Klinikum

„Das war notwendig, weil ein Notarzteinsatzfahrzeug im Klinikum manchmal nicht ausreicht, für den Fall, dass der Helikopter aufgrund der Wetterlage nicht fliegen kann oder gerade woanders im Einsatz ist“, erklärt Peter Metzger, Geschäftsführer im DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen. Derzeit ist aber direkt im Klinikum für das zweite Fahrzeug und seine Besatzung, ein Notarzt und ein Rettungssanitäter, gerade kein Platz mehr frei. Deshalb ist dieses bis auf Weiteres etwas unterhalb beim DRK in der Albert-Schweitzer-Straße untergebracht. Dort konnte auch eine kleine zusätzliche Dienstwohnung für die Besatzung angemietet werden.

Rettungsdienst-Leiter Ralf Hirt am Steuer des Audi A4. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das zusätzliche Fahrzeug wird dort zunächst auch nur über den Tag zwischen sieben und 19 Uhr zur Verfügung stehen. Es bleibt abzuwarten, ob in diesem Einsatzszenario die geforderten Hilfsfristen eingehalten werden können. So muss ein NEF innerhalb von 15 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort sein. Aus diesem Grunde werden seitens der Leitstelle die Einsatzfahrzeuge und der Helikopter auch immer „georeferenziert“ gesteuert. Dort weiß man, welches Fahrzeug gerade wo ist und am schnellsten vor Ort sein kann.

Der Medikamenten-Koffer aus dem Notfalleinsatz-Fahrzeug. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Neben dem Helikopter stehen je noch ein weiteres NEF in Donaueschingen, Blumberg, St. Georgen und Furtwangen jederzeit abrufbereit zur Verfügung, 24 Stunden, 365 Tage. Das neue, zusätzliche Fahrzeug nimmt zwar seinen Dienst bereits am 1. Januar auf, aber so lange das bereits bestellte Fahrzeug vom Typ Mercedes Vito noch nicht geliefert ist, muss bis kommenden März ein bereits vorhandener Audi A4 aushelfen. Der war bisher als Reserve-Fahrzeug beim Helikopter stationiert, falls der eben ausnahmsweise mal nicht fliegen kann.

Der Audi A4 ist für diese Aufgabe fast schon zu klein, so voll gepackt ist er mit allem Material, welches bei einem Notfalleinsatz vor Ort unter Umständen gebraucht wird. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Eigentlich kommen als Notarzteinsatzfahrzeug die größeren SUVs vom Typ Audi Q5 zum Einsatz. In diesem Fall hat man sich aber ausnahmsweise für einen Kleinbus mit Allradantrieb und starkem Motor entschieden, um auch die angehenden Notfallrettungsassistenten in ihrem Praktikumseinsatz ausbilden zu können.

Mit diesem vollautomatischen Reanimationsgerät können Notfall-Patienten bei Bedarf auch während der Fahrt dauerreanimiert werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Unsere Q5 sind bis an den Rand vollgepackt mit Material für den Rettungseinsatz, da hat einfach kein dritter Mann mehr Platz im Fahrzeug„, erläutert Jens Schwarzwälder, Ausbildungsleiter beim DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen. Noch während das Team das neue Fahrzeug präsentiert, geht bereits der Notruf los und das erste Notfallrettungsteam muss sofort losfahren. Rettung kennt eben keine Pausen.