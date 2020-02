von Rüdiger Fein

Natürlich sei sie ein wenig aufgeregt, erklärt Laura Schell. Kein Wunder: Beim Zirkusfestival in Hückelhoven hat sie auch etwas ganz Besonderes gewonnen. Ein komplettes Wochenende vom 27. bis 29. März darf die junge Artistin aus Schwenningen an der Artistenschule in Berlin den Profis und deren Trainern über die Schulter schauen. Dann kann sie für die eigene ehrenamtliche Tätigkeit beim Zirkus Confetti in Villingen einiges dazulernen.

Wanderzirkus überzeugt Jury

Richtig, die junge Dame, die seit ihrem sechsten Lebensjahr beim Villinger Kinderzirkus dabei ist, ist bereits selber Trainerin. Dass Laura Schell sich jetzt auf ein Wochenende an der staatlichen Artistenschule in Berlin freuen kann, sei ein Ergebnis harter Arbeit, erzählt sie nicht ohne Stolz. Beim zweijährlich stattfindenden Zirkusfestival in Hückelhoven hatten sie und ihre kleinen Artisten mit einer Show, die den Titel „Wanderzirkus“ trug, überzeugen können und den ersten Preis gewonnen.

Die Artistik ist ihr fast in die Wiege gelegt worden. Laura Schell hat bereits in ganz jungen Jahren gerne getanzt. 2010 lockte sie der Kinderzirkus Confetti, eine Abteilung des Turnvereins 1848 in Villingen, das Tänzerische mit der Akrobatik zu verbinden.

Trainerin wird zur Ersatzmutter

Larissa Eiternik ist Initiatorin und Trainerin beim Kinderzirkus Confetti und beste Freundin von Laura Schell. | Bild: Rüdiger Fein

Mit Larissa Eiternik, Initiatorin und langjährige Trainerin des Kinderzirkus‘ Confetti, stand ihr eine Trainerin zur Seite, die den Zirkus genauso liebt wie mittlerweile auch Laura Schell. „Ohne die Hilfe von Larissa wäre ich nie so weit gekommen“, lobt sie. Der unermüdliche Einsatz und die Liebe zum Zirkus der Trainerin übertrage sich immer auch auf alle ihre Zirkuskinder. Bei Besuchen im Ausland sei Eiternik nicht nur Trainerin gewesen, sondern vielen auch Ersatzmutter und beste Freundin.

Voller Einsatz – auch in der Schule

Natürlich müsse sie selber auch vollen Einsatz bringen, erzählt Laura Schell. Und dazu gehöre nicht nur die Liebe zum Zirkus, sondern in erster Linie ein hohes Maß an Disziplin. Denn neben der Artistik ist da noch die Schule, die ihr ebenso wichtig sei. Aktuell besucht sie das Gymnasium am Deutenberg in Schwenningen. Als Lieblingsfächer nennt sie Sport und Deutsch. Dass sie außerdem noch drei Fremdsprachen lernt, mache es nicht gerade einfach alles unter einen Hut zu bringen. Trotz der Mittagsschule, die auch schon mal bis 17 Uhr andauert, schaffe sie es an fast allen Tagen sich rechtzeitig zum Training einzufinden.

Der Kinderzirkus Confetti, der jedes Jahr bei auswärtigen Wettbewerben vorne mit dabei ist und viel Erfolge vorweisen kann, ist eine eigene Gruppe innerhalb des Turnvereins TV 1848 Villingen. | Bild: Rüdiger Fein

Der Zirkus macht sie selbstbewusst

Beim Turnverein wartet eine weitere Verantwortung auf die junge Trainerin. Laura Schell arbeitet aktuell mit den Neumitgliedern, die ab dem vollendeten vierten Lebensjahr beim Zirkus Confetti mitmachen dürfen. Ihre Schützlinge brauchen sie jetzt genauso, wie sie einst Larissa Eiternik gebraucht habe, sagt Schell.

Ohne Larissa als Trainerin und gute Freundin wäre sie nicht der Mensch, der sie heute ist, bekennt Laura Schell. Heute sei sie selbstbewusst und meistert jede Herausforderung. | Bild: Rüdiger Fein

Zukunftspläne

Ohne ihre Trainerin und Freundin wäre sie nicht der Mensch, der sie heute sei. Heute sei sie selbstbewusst und meistere jede Herausforderung. Die berufliche Richtung stehe bereits fest – die Artistik wird es wohl nicht. Mit dem Abitur in der Tasche wolle sie in Richtung Business und Marketing studieren.

