von Kurt Weiß

Ziemlich viel Geld nahm der Ortschaftsrat Obereschach in seiner Sitzung in die Hand und vergab verschiedene Arbeiten an der Kindertagesstätte, am Sportplatz, am Farrenstall und an der Grundschule.

Flachdach immer wieder defekt

So wurde jetzt festgestellt, dass ein weiterer Teil des Flachdaches in der Größenordnung von 64 Quadratmetern der Kindertagestätte undicht geworden ist. Die Kosten hierfür dürften sich auf rund 13 000 Euro belaufen. Bereits schon früher stellte der Ortschaftsrat rund 12 000 Euro für die Sanierung einer Teilfläche mit 60 Quadratmetern zur Verfügung. Allerdings kam aus den Reihen des Gremiums der Vorschlag, das undichte Teilstück mit einer Blechabdeckung zu versehen. Dies will nun Ortsvorsteher Klaus Martin überprüfen und die Kosten ermitteln lassen.

Straße wird saniert

Einstimmig grünes Licht gab der Ortschaftsrat dem Plan zur Sanierung der ehemaligen Durchfahrtsstraße entlang des Sportgeländes, die Anfang dieses Jahres für den Durchgangsverkehr gesperrt wurde. Zum Preis von rund 25 000 Euro soll die Bitumenschicht entfern und durch eine Pflasterung ersetzt werden. Hierfür hat der Vorsitzende des Sportvereins, Willibald Hock, zugesagt, die Verlegung der Pflastersteine in Eigenarbeit zu übernehmen.

Schließanlage richtig teuer

Ebenfalls einstimmig bewilligte das Gremium die Anbringung eines Schneefanggitters zum Preis von rund 4000 Euro an der Vorderfront des ehemaligen Farrenstallgebäudes, das sich im Besitz der Stadt befindet. Von dem steilen Dach gehen immer wieder Schneelawinen auf den Fußgängerweg ab. 16 000 Euro werden 35 neue Schließzylinder für die Grundschule am Schlossberg kosten. Bereits im vorigen Jahr hatte der Ortschaftsrat 10 000 Euro für diese Maßnahme bereitgestellt.

Plaudern mit dem OB am 15. Oktober

Zum Schluss der Sitzung befasste sich das Gremium noch einmal mit der geplanten Informationsveranstaltung am Dienstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in der Festhalle, an der auch Oberbürgermeister Jürgen Roth teilnehmen wird. Erstmals bietet der Ortschaftsrat an, im Anschluss im Foyer in gemütlicher Runde mit dem OB ins Gespräch zu kommen.