von Roland Dürrhammer

Alles, was beim Glonki-Sommerfest 2018 neu hinzukam oder modifiziert wurde, stellte sich auch dieses Jahr als Erfolgsgarant für eine tolles Hallenfest heraus. „Letztes Jahr haben wir den Glonki-Burger, zugegeben mit einer Skepsis, eingeführt und dieser hat alle Erwartungen bei weitem übertroffen“, sagt Glonkivatter Günther Reichenberger. Die Bar in der Halle wurde vergrößert und das Angebot in der Cocktailbar erweitert. Auch 2019 waren dies die tragenden Säulen.

Viel los und eine tolle Stimmung am Wochenende beim Sommerfest der Glonki im Unteren Dammweg. Bilder: Roland Dürrhammer

Bereits am Freitagabend beim Festbeginn füllten sich schnell die Plätze, die vielen Helfer am Fest mussten weitere Biertische aufbauen, um mehr Sitzmöglichkeiten zu schaffen. Im Küchenbereich liefen die Fritteusen auf Hochtouren – fast im Akkord wurden die Glonki-Burger geschichtet.

Ramona Vorpahl und Katrin Biermann (von links) wissen genau, was den Glonki-Burger so besonders macht.

Der Burger war auch dieses Jahr wieder die schmackhafte Ergänzung zu Grillwurst, Steak und den traditionellen Maultaschen auf der Speisekarte. In der Halle bereitete DJ Jackseven die Partynacht vor, die in der Tat zu einer langen Nacht wurde. „Als die Letzten aus der Halle gingen, wunderten sie sich, dass es schon hell wurde“, lacht Reichenberger.

Der Samstagnachmittag begann etwas verhalten, bei Temperaturen jenseits der 30 Grad und auch im Umkreis begannen die zahlreichen Feste und Jubiläen.

Gut Lachen hatte Glonkivatter Günther Reichenberger (rechts), weil viele Helfer, tolles Wetter und zahlreiche Gäste für ein schönes Festwochenende sorgten.Bild: Roland Dürrhammer

Neu dieses Jahr die Darts-Meisterschaft, bei der es um zwei Siegerpokale ging: Einen für die Amateure, einen für die Fortgeschritten. Ab 17.30 Uhr wurde in den Vorrunden selektiert. „Damit schaffen wir für alle Chancengleichheit“, sagt Organisator Kevin Kempf. Zielgenauigkeit war gefragt und ein lauter dumpfer Ton vermittelte ab und an, dass nicht die Scheibe, sondern die Holzwand getroffen wurde. Als einzige Frau im 16-köpfigen Teilnehmerfeld stellte sich Marlene Gülting dem Wettkampf und belegte am Schluss hinter Tobias Kratt den zweiten Platz bei den Amateuren. Eine im wahrsten Sinne des Wortes heiße Partynacht gab es mit DJ Alex K, der schon beim Soundcheck während der Darts-Meisterschaft ordentlich ins Schwitzen kam.

Viel Glück hatten die Besucher am Tisch von Jochen Lehmann (Dritter von rechts) und freuten sich über tolle Preise beim Glücksrad.Bild: Roland Dürrhammer

Mit dem Frühschoppen und Blasmusik der Zimmerholzer Musikanten ging es am Sonntag los und dank der vielen Helfer am Fest, konnte sich die Schicht vom Samstag dann auch erholen. Rundum zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen mit dem Fest. „Wir hatten lauter tolle und friedliche Mitbürger am Fest“, sagt Reichenberger. Man habe wegen den vielen Festen nicht mit so vielen Besuchern gerechnet.

Das nächste große Fest in der Glonkihalle befindet sich schon voll in den Vorbereitungen. Die Krawazi Ramblers, die jüngste, jedoch lautstärkste Musikgruppe der großen Villinger Glonki-Gilde, feiern am 4. und 5. Oktober ihr 20jähriges Bestehen.