von Jörg-Dieter Klatt

So flink wie die kleine Zelluloid-Kugel über die grüne Platte schießt, verlas Andreas Renner bei der Jahreshauptversammlung des Tischtennis-Clubs Tannheim den von Schriftführer Jonas Schwaab formulierten Jahresbericht.

Sportliche Erfolge

Ein Blick auf das Spielgeschehen zeigt, dass sich die sportlichen Erfolge durchaus sehen lassen können. So belegte Uwe Heirich den dritten Platz in der Einzelwertung und war mit 20:11 Punkten bester Spieler der dritten Mannschaft. In der zweiten Mannschaft darf sich Matthias King mit 30:5 Siegen den Sieg in der Einzelwertung an Revers heften. Obwohl Jonas Schwaab mit 26:0 Siegen ein hervorragendes Ergebnis zu verzeichnen hat, belegt er aufgrund einer geringeren Gesamtspielezahl nur den zweiten Platz der Einzelwertung in der ersten Mannschaft. Besonders gut ist derzeit die Stimmung in der Jugendabteilung. Das liegt zu einem erheblichen Teil am neuen Trainer Jan-Philipp Danegger.

Neu im Vorstand

Sidney Schmider wurde als neuer Beirat in den Vorstand gewählt, während die übrigen Ämter unverändert blieben. Matthias King führt weiterhin den Verein, vertreten wird er von Andreas King. Jonas Schwaab bleibt Schriftführer, ebenso wird Christoph Kuner die Vereinsgelder hüten. Maximilian Bartsch und Martin Renner wurden in ihren Ämtern als Beiräte bestätigt.

Beiträge steigen

Kontrovers wurde zunächst die geplante Anpassung der Beiträge diskutiert, wobei letztendlich 22 der 23 Anwesenden der doch erklecklich ausfallenden Erhöhungen zustimmten. Künftig zahlen Jugendliche 35 Euro im Jahr (bisher 20 Euro), die Aktiven 50 Euro (bisher 35 Euro). Allein der Beitrag der passiven Mitglieder bleibt bei 15 Euro.

Die Geehrten

40 Jahre gehören Yves Chamaillard, Peter Ganser, Udo Hug, Konrad Kreuz und Hans Merz zum Verein. Gerhard Häsler wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Seit zehn Jahren führen Alicia Feist, Lukas Hug, Andreas King, Christian Renner und Simon Dorer den Schläger an der Platte.

Am Samstag, 11. Mai, findet ab 13.30 Uhr in der Tannheimer Festhalle eine Minimeisterschaft statt. Schüler der Region sind herzlich eingeladen. Damit möchte der Club neue Jugendspieler gewinnen.