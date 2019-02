von Uwe Spille

Ein Exorzist treibt das scheinbar Böse aus. Teufelsaustreiber nennt man diese spezielle Sorte Geistlicher auch umgangssprachlich. Die internationale Vereinigung der katholischen Exorzisten beklagte kürzlich bei einem Treffen in Palermo gar Nachwuchsmangel. Zu wenige Exorzisten, so hieß es, gebe es bei zu vielen Menschen, die sich besessen fühlten.

Bloß kein blindes Vertrauen

Einen ganz besonderen Exorzisten konnte man jetzt im Theater am Ring erleben. Andreas Rebers ist der selbsternannte Exorzist unter den Kabarettisten. Und das erste, was er seinem Publikum austreiben will, ist Vertrauen. Denn um Vertrauen geht es schon lange nicht mehr. In wen soll man auch noch solches haben? In die Politik? Die Eliten? Die Kirche? Nein.

Satire, Sarkasmus, Zynismus als Gegengift

Rebers ist nicht gekommen, um die Kirche im Dorf zu lassen, sondern um diese anzuzünden. So sagt er es zumindest zu seinem gläubigen Volk da unten, das ihm an den Lippen hängt. Ja, er predigt seine Messe der Satirischen, Sarkastischen, Zynischen. Und er betet. Natürlich, er ist ja bekennender "Bitocke", ein sehr gläubiger.

Rebers Mission: Das Böse austreiben

Und jeder, so betont der Reverend, soll beten, wie und zu wem er mag. Nur soll er nicht dabei seinen Nachbarn belästigen. Schon gar nicht kleine Kinder. Rebers hat sichtlich eine Mission, er will das Böse austreiben. Und das Böse ist die Dummheit. Wie auch immer gekleidet sie daherkommt, sei es in Form von Ditib-Vertretern, die geschickt wurden vom türkischen Herrscher Erdogan, AfD-Wählern, die Gauland für eine Apfelsorte halten, oder aber Grünen, die die Einöde ihrer Intellektualität mit dem Elend anderer dekorieren.

Andreas Rebers bei seinem Auftritt in Villingen: Sein Tisch ist dekoriert mit einem einem röhrenden Hirschen. | Bild: Uwe Spille

Schiiten, Sunniten oder Dynamiten?

Was er denn gegen den Islam habe, so erzählt er, wurde er mal gefragt. Welchen Islam, blafft er zurück. Den der Schiiten, der Sunniten, der Salafisten, der Aleviten oder den der Dynamiten? Dann singt er das Lied vom Islamisten, der ein armer Wicht ist, da er keine Volksmusik à la Musikantenstadel kennt. Kein Wunder, dass der hasserfüllt herumirrt und mordet.

Applaus aus den Kirchenbänken

Was hilft gegen solchen Einfluss? Gebetsräume in Schulen? Nein, in Schulen sollen nur Unterrichtsräume sein. Das Einzige, was gegen die Dummheit hilft, ist Bildung. Doch die Kinder werden immer dicker. Insbesondere die armen Kinder. Burger statt Bürger, die Wohlstandsverwahrlosung findet im großen Umfang statt. Und die Lehrer wissen sich des Ansturms des pöbelnden Mobs in den Schulen nicht mehr zu erwehren. Dabei, so der Reverend, könne man Kinder erziehen. Man müsse nur wollen. Applaus aus den Kirchenbänken.

Und zum Schluss ein beeindruckender Song

Doch der beste Beitrag des Abends stammt nicht von Rebers selbst. Und zeigt doch seine ganze Klasse, weil es eine Verneigung vor einem ist, der schon vor über 50 Jahren die Warnungen gegen die Dummheit mit eher leisen Tönen verlauten ließ und mit seiner Sprachgewalt noch heute tief beeindruckt.

Geradezu genial vorgetragen

"Wölfe im Mai" wird von Rebers stimmlich und mit dem Piano geradezu genial vorgetragen und klingt gerade so, als hätte der großartige Franz Josef Degenhardt dieses Lied dem Reverend einst auf den Leib geschrieben. Wir sind beeindruckt und geloben, dem Bösen nicht nachzugeben. Amen.