Was genau planen Sie denn mit dem Projektchor?

In diesem Jahr steht die „Große Messe in c-Moll“ von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Im Konzert am 20. Oktober kommt dieses monumentale Werk der Musikgeschichte gemeinsam mit international renommierten Gesangssolisten und den Stuttgarter Philharmonikern im Franziskaner Konzerthaus zur Aufführung.

Wie viele solcher Projekte gab es denn schon?

Der Projektchor Villingen-Schwenningen wurde im Jahr 2009 zur Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie ins Leben gerufen. Seither fand jedes Jahr ein großes Chorprojekt unter der Trägerschaft des städtischen Kulturamtes statt. 2019 begehen wir mit dem Projektchor VS also ein kleines Jubiläum.

Nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Werke aus?

Das Programm des Projektchores soll für Mitwirkende wie Zuhörende gleichermaßen ein herausragendes Ereignis darstellen. Bei der Auswahl spielen Parameter wie Größe der Besetzung, Spieldauer, Anforderungen an den Chor und der besondere musikalisch-dramaturgische Reiz eine Rolle. Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier und ich achten dabei aber immer auch auf die Einbettung in den Programmkontext: Es soll nicht jedes Jahr Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm stehen. Und auf einen solchen „Klassiker“ folgt dann wieder etwas ganz Außergewöhnliches.

Warum brauchen Sie für diese Aufführung einen Projektchor, reicht da Ihr eigener Chor nicht aus?

Diese Frage muss, denke ich, anders herumgestellt werden: Welche Aufführungen braucht der Projektchor? Denn es geht nicht um die Wunschumsetzung von Programmen. Vielmehr erfreut sich der Projektchor VS im zehnten Jahr an regem Interesse und deshalb möchten wir den Sängerinnen und Sängern, die aus der ganzen Umgebung Villingen-Schwenningens zu den Proben kommen, ein interessantes Programm bieten.





Villingen-Schwenningen Grandiose Operngala im Franziskaner Das könnte Sie auch interessieren

Was sind die Vorteile eines Projektchores?

Wie der Name schon sagt, besteht der Chor nur für ein bestimmtes Projekt. Und das hat meiner Meinung nach viele Vorteile. Vielleicht kann und möchte ich mich als Sängerin bzw. Sänger nicht dauerhaft binden und habe dennoch den Wunsch, im Chor zu singen. So kann ich mich für einen überschaubaren Zeitraum verpflichten und das Projekt mitsingen. Oder ich singe bereits in einem Chor und finde das Programm ansprechend, sodass ich bei dem Projekt mitwirken kann, ohne mein regelmäßiges Engagement zu vernachlässigen.

Wer kann denn da mitmachen?

Jeder und jede kann mitmachen. Der Projektchor VS ist ein Chor für die Stadt und die ganze Region.

Was für Voraussetzungen sollte ich mitbringen? Muss ich Noten lesen können oder schon mal in einem Chor gesungen haben?

Sicherlich ist es gut, wenn interessierte Mitsängerinnen und – sänger schon einmal in einem Chor gesungen haben und ein wenig Noten lesen können. Aber dies muss nicht zwingend Voraussetzung sein. Wenn jemand gerne singt und sich in die Stimmgruppe einmischt, geht das genauso gut.

Villingen-Schwenningen Monumentalwerk "War Requiem" imponiert mit Villinger Beteiligung Das könnte Sie auch interessieren







Wie zeitintensiv sind die Proben für dieses Konzert? Auf was müssen die Teilnehmer sich da einstellen?

Die Proben sind aufgrund des kurzen Zeitraumes des Projekts relativ intensiv. In der Regel wird donnerstags von 19:30 bis 22 Uhr geprobt. Dazu kommen zwei Probenwochenenden mit den Teilnehmern, jeweils im Juli und im September.

Wie viele der Projektsänger bleiben denn dauerhaft hängen, singen also regelmäßig weiter?

Die jährliche Besetzung variiert zwar, es gibt aber durchaus „Wiederholungstäter“. Stamm des Projektchores war ja von Anfang an die Villinger Kantorei. Und es kommt durchaus vor, dass Sängerinnen und Sänger sich auch außerhalb des Projektchores für diese Chorarbeit interessieren. Das hängt jeweils von dem Programm und den zeitlichen Möglichkeiten ab.

Was machen Sie, wenn das Niveau der Sänger sehr unterschiedlich ist?

Das ist meine Aufgabe als Chorleiter in jedem Ensemble. Ein Chor ist eine Vereinigung aus Menschen, die gemeinsam singen möchten. Und Menschen sind Individuen – stimmlich wie persönlich. Ich muss also versuchen die Mitwirkenden auf einen gemeinsamen Weg zu bringen, um im Idealfall am Ende ein tolles musikalisches Ergebnis zu erreichen.

Kommt es auch vor, dass Sie einem Interessenten sagen müssen, das wird leider nichts?

Bisher war dies nie der Fall. Meine Erfahrung zeigt, dass Sängerinnen und Sänger recht schnell merken, wenn Sie nicht mitkommen oder überfordert sind. Aber dies ist wirklich sehr selten der Fall.

Was ist das Besondere an der Mozart-Messe die zur Aufführung kommt?

Sie ist eine „Missa solemnis“, also eine feierliche, große Messe. Dies drückt sich in der Besetzung, den virtuosen Solo-Passagen und dem umfangreichen Chorsatz aus. Leider hat Mozart diese Messe nicht fertig komponiert. Er hatte sie ohne Kompositionsauftrag nach der Hochzeit mit seiner Frau Constanze begonnen zu komponieren. Die Fertigstellung war ihm leider nicht möglich, weshalb im Konzert die von Robert D. Levin im Jahr 2005 ergänzte Fassung erklingt.

Wann findet die erste Probe statt und können Interessenten da mal ganz unverbindlich vorbeikommen?

Die erste Probe ist jetzt am Donnerstag, 23. Mai um 19:30 Uhr im Franziskaner Konzerthaus. Interessenten sind hierzu noch sehr herzlich willkommen. Wer möchte, kann hier einfach mal vorbeikommen und reinschnuppern. Eine kurze Anmeldung unter Angabe der Stimmlage, wenn die Interessenten diese kennen, im Evangelischen Bezirkskantorat Villingen (Telefon 07721/845146 oder unter info@kirchenmusik-vs.de) wäre hilfreich für die Planung.