von Birgit Heinig

Mit einem teilerneuerten Vorstandsteam stellt sich der Schwimm-Club Villingen den Herausforderungen eines Sportvereines, dessen aktive Mitglieder zu 80 Prozent Kinder und Jugendliche sind. Bei der Jahreshauptversammlungen waren daher viele Eltern anwesend.

Sportliche Bilanz durchwachsen

Erfreulich fiel der Kassenbericht von Daliah Grzan-Kiefer aus, die für 2018 ein komfortables Plus melden konnte. Vorsitzender Michael Müller zeigte sich bei der sportlichen Bilanz von weniger badischen Meistertiteln und einer geringeren Anzahl an Qualifikationen für süddeutsche und deutsche Meisterschaften nicht entmutigt. Ausschläge nach oben und unten gebe es alle zehn Jahre, hat er festgestellt.

Die Leistungsträger in 2018 waren die VS-Sportlerin des Jahres, Tabea Mose, die sich gerade in Amerika aufhält, das 13-jährige Nachwuchstalent Ritschard Ulrich sowie die Schwestern Maike und Karin Wagner. Zu feiern gab es außerdem den Wiederaufstieg der Damenmannschaft in die Oberliga Baden-Württemberg.

Den erneut gesunkenen Mitgliederstand von 380 erklärte der Vorsitzende mit der Tatsache, dass aktive Mitglieder kommen und passive gehen, was bedeute, dass trotz sinkender Mitgliederzahl die Wasserkapazität immer geringer werde und es nach wie vor Wartelisten in den Kindergruppen gebe.

Da sich an den Trainingszeiten und Wasserflächen derzeit nichts ändern lasse, bleibe nur die Möglichkeit, den Trainingsbetrieb zu optimieren, schloss Müller. Der jüngste Schritt in diese Richtung führte vereinsintern zu Unstimmigkeiten und zog den vorzeitigen Rücktritt des erst im vergangenen Jahr neu gewählten Sport-Abteilungsleiters Jochen Kamp nach sich.

Ein teilerneuertes Vorstandsteam geht beim Schwimm-Club Villingen an den Start: Von links: Michael Müller, Alex Ulrich, Daliah Kiefer-Grzan, Anton Harter, Yvonne Arno und Maren Blessing (es fehlen Jaqueline Mose und Heike Haas). | Bild: Birgit Heinig

Finanziell hat der Verein ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Gespart wurde unter anderem durch eine Reduzierung der Wettkämpfe auf 28 und der meldegeldpflichtigen Starts auf 2484. Keine Probleme habe der Verein auf dem Gebiet der Übungsleiter. Viele junge und noch aktive Schwimmer stehen bereits am Beckenrand, lobte Müller eine in Zeiten des Personalmangels in Vereinen sehr erfreuliche Tatsache.

Aktiver Nachwuchs

Sehr aktiv auch außerhalb des Schwimmbeckens ist das von Heike Haas geleitete Jugendgremium. Alyssa Soler Gil berichtete von Minigolfturnieren, Miniolympiaden, Kletterparkbesuchen und Hüttenaufenthalten. Im aktuellen Jahr steht als nächstes die Ausrichtung des traditionellen Schwimmfestivals am 29. Juni im Kneippbad an, das man – „mit Rücksicht auf die Bevölkerung“ (Müller) – auf einen Tag reduziert habe.

Am 5. Oktober findet im Hallenbad die IABS-Kurzbahnmeisterschaft statt, an der auch Gäste aus Pontarlier teilnehmen werden. Nach fünfjähriger Pause der seit 1964 bestehenden deutsch-französischen Beziehungen zwischen beiden Vereinen erhält der SCV an jenem Wochenende wieder einmal Besuch aus der Partnerstadt.

Neue im Vorstand

Bei den Wahlen ergab sich ein teilerneuerter Vorstand. Michael Müller bleibt zwei Jahre Vorsitzender, Daliah Kiefer-Grzan Kassiererin und Jacqueline Mose Lehrbeauftragte. Yvonne Arno, bisher Schriftführerin, wurde für ein Jahr zur Vize-Vorsitzenden gewählt und folgt damit auf Markus Wagner. Neuer Sport-Abteilungsleiter ist – ebenfalls für ein Jahr – Alex Ulrich, der von Amelie Kneer unterstützt wird. Auf die Mastersbeauftragte Erika Muthmann folgt Anton Harter und Maren Blessing übernahm von ihrer Mutter Ruth die Schriftführung.