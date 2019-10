Auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Kirnacher Straße soll 2020 mit dem Bau neuer Wohnungen begonnen werden. Der Investor, die Deutsche Bauwert, steigt nun in die Vermarktung der ersten geplanten Eigentumswohnungen ein. Das Unternehmen hat dem 37 Hektar großen Quartier in Anlehnung an die vormalige Richthofenkaserne den Namen „Richthofen Park“ gegeben. Nicht jedem gefällt dieser Name, der an den von den Nationalsozialisten glorifizierten Jagdflieger Manfred von Richthofen (1892-1918) erinnert.

„Warum muss man eigentlich 100 Jahre nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs ein neues Wohn- und Gewerbegebiet auch wieder nach einem deutschen, damals zum Nationalhelden stilisierten Jagdflieger benennen?“, fragt Klaus-Peter Karger aus Villingen in einem Leserbrief. Und weiter: „Gibt es keine Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung, Kultur oder friedensstiftenden Initiativen, die es eher wert wären, ihren Namen für die Nachwelt in Erinnerung zu behalten?“

Derlei Fragen hat sich bei der Stadt offenbar niemand gestellt. „Der Investor“, sagt die städtische Pressesprecherin Madlen Falke, „muss die Vermarktung seines Projekts nicht mit der Stadt abstimmen. Da sich auch der Gemeinderat für den Erhalt des Straßennamens Richthofenstraße ausgesprochen hat, sehen wir dies in keinem Konflikt.“

Blick auf die geplante Bebauung des Kasernengeländes an der Kirnacher Straße (hier im Vordergrund unten; rechts die Richthofenstraße). Zuerst sollen die roten Gebäude 12 bis 15 gebaut werden. Geplant sind in den vier City Cubs 80 Eigentumswohnungen. Die brauen Gebäude 2 bis 4 zeigen die denkmalgeschützen alten Kasernengebäude an der Kirnacher Straße, die kernsaniert und mit 150 neuen Wohnungen ausgebaut werden sollen. | Bild: Hahne, Jochen

In der Tat hat der Gemeinderat 2018 die Neubenennung der Kasernenflächen und der zu bauenden Straßen und Plätze diskutiert und beschlossen. Das Kasernengelände Lyautey (zuvor Richthofenkaserne) wurde nach dem alten Gewann-Namen in „Rote Mühle“ umbenannt. Der damalige OB Rupert Kubon schlug sogar vor, die Richthofenstraße, die schon seit Jahrzehnten so heißt, umzubenennen. Diese Absicht stieß allerdings bei Anwohnern auf Widerstand, die sich aus praktischen Gründen gegen eine neue Adresse wehrten. Die Stadtverwaltung ließ daraufhin diese Idee wieder fallen. Gleichwohl erscheint es seltsam, dass sie jetzt die Benennung eines großen neuen Wohnquartiers unreflektiert einem ortsfremden Investor überlässt.

An der Kirnacher Straße steht vor den Kasernen seit einigen Tagen ein großes Bau- und Werbeschild, das die künftige Wohnbebauung des „von Richthofen-Parks“ aufzeigt. Im nächsten Jahr will die DBA mit dem Bau von 80 Eigentumswohnungen in vier neuen Mehrfamilienhäusern anfangen. Insgesamt sollen hier in den nächsten Jahren rund 630 Wohnungen entstehen.