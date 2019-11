Der bekannte Eishockey-Star hat sich mit seinem Bruder Yannic früher von Werner Bonners die Haare schneiden lassen, kleiner Eishockey-Schrein mit Originalschlägern im Friseursalon in der Färberstraße.

Dennis Seidenberg ist gerade in aller Munde: Der SÜDKURIER hat in einem ganzseitigen Interview über den Eishockey-Star berichtet, der aus dem beschaulichen Marbach stammt und gerade seine Karriere in der nordamerikanischen NHL beendet