Sie verdienen weniger, müssen sich in den Sommerferien arbeitssuchend melden und wissen oft nicht, ob sie im kommenden Schuljahr wieder einen Job haben: Im Schulamtsbezirk Donaueschingen sind 57 so genannte Nichterfüller tätig, die ohne Staatsexamen unterrichten.

Wenn Ann-Kristin Steinert vor einer Klasse an der Villinger Haslachschule steht, ist sie längst nicht mehr so nervös wie bei ihren ersten Praktika während ihres Studiums an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Die 25-Jährige beginnt im