von Roland Dürrhammer

Aus kirchlichen Aufzeichnungen geht hervor, dass im Jahr 1869 in Pfaffenweiler wieder eine Pfarrei errichtet wurde. Zum Gottesdienst sang erstmals ein Männerchor. 2019 kann so der Kirchenchor Pfaffenweiler sein 150-Jähriges feiern. Höhepunkt in der Chorgeschichte war die Verleihung der Palestrina-Medaille des Allgemeinen Cäcilienverbandes zum 125-Jährigen. Die Medaille wird aktiven Kirchenchören verliehen, die eine kirchenmusikalische Tätigkeit von mindestens 100 Jahren nachweisen können.

Neben dem kirchlichen Gesang hat der gemischte Chor auch ein abwechslungsreiches Repertoire mit deutschen und englischen Titeln und präsentiert diese beim jährlichen Kirchenkonzert unter Mitwirkung eines Konzertpartners in der Pfarrkirche Pfaffenweiler. Freude am Singen, an Freundschaften und einem aktiven Gemeindeleben sind das Leitbild des Chores unter der Leitung von Lioba Manger.

Die Feierlichkeiten zum Jubiläum beginnen am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche. Sie werden am 27. Oktober mit dem Jubiläumskonzert „Für uns – ein Abend voller Lieblingslieder“ fortgeführt. Ein weiterer Höhepunkt wird die Chor-Jubiläumsreise im November nach Rom sein. Jeden Dienstag um 20 Uhr probt der Chor im Pfarrsaal in Pfaffenweiler, neue Stimmen sind immer willkommen.