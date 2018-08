Andreas Holler-Kassim, Fachkraft für Trinkwassertechnik bei den Stadtwerken, blickt am Montagnachmittag zufrieden auf das Reagenzglas in seiner Hand. Das Wasser, das er am Druckreglerschacht im Schwenninger Waldeckweg entnommen hat, hat sich leicht rosa gefärbt.

Holler-Kassim nickt, sagt: "Ich sehe schon, da wird ein guter Messwert zusammenkommen" und steckt das Glas in eine kleine mobile Messstation. Das Display zeigt nach wenigen Sekunden einen Chlorwert von exakt 0,21 Milligramm pro Liter. Ein guter Wert. "Das heißt, die Anlage arbeitet schön gleichmäßig", sagt Holler-Kassim.

Keime im Trinkwasser gefunden

Seit am Freitag vergangener Woche coliforme Keime im Trinkwassernetz in Schwenningen gefunden wurden, wird im Hochbehälter Türnleberg wieder gechlort. Versorgt werden damit die Stadtbezirke Schwenningen, Zollhaus und Hardthöfe, der Zentralbereich, Weilersbach, Nordstetten, Teile der Wöschhalde, Mühlhausen und Obereschach und Dauchingen.

Laut Trinkwasserverordnung darf der Chlorwert 0,3 Milligramm pro Liter nicht über- und 0,1 Milligramm pro Liter nicht unterschreiten. Der von den Stadtwerken angestrebte Wert liegt zwischen 0,20 und 0,25 Milligramm pro Liter. Um das ständig zu überprüfen, legen die Mitarbeiter der Stadtwerke seit Freitag wieder Sonderschichten ein. Sechs Stunden war Holler-Kassim am Sonntag im Einsatz, hat an unzähligen Hydranten und Druckreglerschächten den Chlorgehalt gemessen und in die Zentrale übermittelt.

Ursache unklar

Warum die Verunreinigung im Schwenninger Netz aufgetaucht ist, darauf haben die Stadtwerke noch keine Antwort. Da die Ursache unbekannt sei, wisse man auch nicht, warum es ausgerechnet in Schwenningen passiert ist, sagt die Pressesprecherin der Stadtwerke, Susanna Kurz.

Wie lange noch gechlort werden muss, das kann aktuell noch niemand sagen. "Dazu können wir derzeit keine Angabe machen", sagt Susanna Kurz. Wie im vergangenen Jahr werden auch wieder Wasserproben an ein externes Prüfinstitut geschickt, sind die Proben dreimal negativ, kann wieder Entwarnung gegeben werden. Das Ergebnis der ersten Probe wird noch in dieser Woche erwartet. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Können auch im Stadtbezirk Villingen noch coliforme Keime entdeckt werden ? Da bislang der Auslöser für die Keime im Schwenninger Wasser nicht klar sei, "können wir keine Aussage zur Wahrscheinlichkeit treffen", so Kurz. Beim Auftreten coliformer Keime im Trinkwasser handele es sich zudem um kein lokales Problem von Villingen-Schwenningen. "Während der Hitzeperiode waren und sind viele Kommunen in Baden-Württemberg davon betroffen."

