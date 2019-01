VS-Villingen – Mit einem Galaabend feierte die Villinger Hexenzunft ihr 50-jähriges Bestehen. Dem Hexenruf „Hex, Hex, Huiii“ samt Wunsch, in den Hexenfarben grün und rot zu erscheinen, folgten mehr als 400 Besucher in die Neue Tonhalle. Unter den geladenen Gästen war auch das einzige noch lebende Gründungsmitglied. Die Gastgeber haben ganz tief in die Unterhaltungskiste gegriffen und ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Es war eine etwas andere Jubiläumsfeier, die sich die Hexenzunft hat einfallen lassen. Keine salbungsvollen Ansprachen der Großkopferten, die mit Oberbürgermeister Jürgen Roth über Landrat Sven Hinterseh bis zum Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge stattlich im Saal vertreten waren. Stattdessen gab es kernige Gratulationen, amüsante Einspieler und kurzweilige Rückblicke auf das vergangene halbe Jahrhundert auf der Videoleinwand und jede Menge Musik.

Den wohl emotionalsten Moment des Abends gab es, als das Vorstandsteam mit Meik Gildner, Slobodan Vesovic, Marc Wittkopf, Felicitas Bichweiler, Isabel Kratt, Elena Liuzzi und Tobias Kratt das einzige noch lebende Gründungsmitglied der Hexenzunft ehrte. Die heute 92-jährige Liesa Kammerer war eine derjenigen, die 1969 mit den Grundstein für die Hexenschar legten. Im launigen Videointerview mit Ehrenzunftmeister Peter Kirchner erinnerte sich Liesa Kammerer an die Entstehung des Häs und der Scheme. Dem Anfangsgedanken, es aus Kostengründen zunächst mit einer provisorischen Scheme zu versuchen, konnte sie nichts abgewinnen. „Ich habe gesagt, mit Pappendeckel fangen wir gar nicht erst an.“ So wurden die Schemen von Anfang an aus Holz geschnitzt. Um sich das Häs samt Holzscheme leisten zu können, „wurde halt eine Sau verkauft. Dann war Geld da.“

Nach dem die Vertreter der drei großen Fasnetvereine, Narrozunft, Katzenmusik und Glonkigilde, dem Hexenvorstand auf der Bühne die Geschenke zum Jubiläum überreicht hatten, sorgten die Dörr-Brüder für den ersten Unterhaltungskracher des Abends. Mit ihren Liedweisheiten schraubten sie den Stimmungspegel schnell bis ganz nach oben. Der wurde durch die Auftritte der Boygroup und der Hexenband am oberen Limit gehalten.

Einen Rückblick bis weit vor das Gründungsjahr 1969 hinaus gab im Video Ehrenzunftmeister Peter Kirchner. Aufwändige Recherchen haben ergeben, dass es bereits um 1880 in Villingen eine Hexengruppe gegeben haben muss, wie aus einem Heimatbuch hervorgehe. In weiteren Videoeinspielungen gab es Einblicke in das Hexen-Vereinsleben, bei dem die Mitglieder großen Wert auf Gemeinschaft legen. Auch wurden die Meilensteine aus 50 Jahren Hexenzunft gestreift, darunter der Start des Hexenstübles im Riet.

Das gesamte, fast vierstündige Programm war für die Besucher auch in kulinarischer Hinsicht ein Genuss. Einige der besten Köche und Konditoren der Region kredenzten den Gästen Schwarzwälder Schinken-Tartar und Forellenmousse, rosa gebratenes Roastbeef auf Rahmwirsing und zum Abschluss ein Kirsch-Mousse-Dessert.

Und dann verwandelte sich die Tonhalle doch noch in einen Hexenkessel. Speziell für den Galaabend wurde das von Carsten Dörr 2015 komponierte Hexenlied für Blaskapelle arrangiert. Die Stadtharmonie, die den ganzen Abend musikalisch mitgestaltete, sorgte für den Gänsehautmoment, als Orchester und Hexenband gemeinsam das Hexenlied anstimmten.