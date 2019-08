Jochen Walter hat alles aufbewahrt: In kleinen Kästen liegen sorgfältig aufgereiht Uhrwerke der verschiedensten Machart. Er kann die verschiedensten Entwicklungen bei Kienzle-Uhren genau belegen, an Modellen zeigen und erläutert.

Er kannte das Unternehmen bestens: Der gelernte Uhrmacher hat nach verschiedenen Stationen in Uhren-Fachhandelsgeschäften, dem Besuch des Meisterkurses an der Feintechnikschule Schwenningen und einer zweijährigen Tätigkeit im Labor des Forschungsinstitutes der Forschungsgesellschaft für Uhren in Stuttgart, 1962 in der Entwicklungsabteilung angefangen. Später leitete er die Erprobungsabteilung und war verantwortlich für das Qualitätswesen. Bei seinem Start gehörte Kienzle-Uhren noch zu den florierenden Unternehmen der Uhrenindustrie. In den 70er Jahren kam es zu Entlassungen und 1973 zur Schließung von Werk II in der Austraße.

Villingen-Schwenningen Als die Uhren-Giganten ins Wanken gerieten Das könnte Sie auch interessieren

Jochen Walter ist der Meinung, dass viele tolle Entwicklung bei Kienzle-Uhren in Vergessenheit geraten sind und nicht mehr gewürdigt werden. Mit aller Macht habe das Unternehmen gerade in den 70er Jahren durch viele innovative Entwicklungen versucht, den Anschluss an den Weltmarkt zu halten.

So berichtet Jochen Walter beispielsweise über die Abschaffung der so genannten Gangmacher. Die Gangmacher hatten die Aufgabe, die Spirale mittels eines Stiftes zu befestigen. Dabei wurde zwangsläufig die Spirale verzogen (deformiert) und musste nachgerichtet, justiert werden. Diese Arbeitsgänge hatten maßgeblichen Einfluss auf die Arbeitsabläufe und verhinderten eine Automatisierung.

Bei Kienzle kam man dann auf die Idee, die Spirale zu verkleben und eben nicht mehr durch die Gangmacher aufwändig richten zu lassen. „Das war natürlich schon eine Revolution“, erklärt Walter. Der Klebstoff wurde extra für Kienzle-Uhren entwickelt, er musste erst flüssig sein und später gut aushärten. „Dieses Verfahren wurde auch bei den Autouhren angewendet.“ Noch in den 60er Jahren produzierte Kienzle nahezu 80 Prozent der deutschen Autouhren.

Als nächster Entwicklungsschritt 1972 wurden die Uhrwerke von Batterien angetrieben und nicht mehr von Hand aufgezogen. „Dazu brauchte man Leiterplatten. Diese sind zugekauft worden. Die Bestückung mit den Bauteilen (integrierte Schaltungen, Wiederstände, Kondensatoren, Spulen, Quarz) und das Verlöten der Bauteile mit der Leitpplatte erfolgte in der Leiterplatten-Fertigung.“ Hier habe Kienzle nochmals kräftig investiert. Dann folgte der Übergang von Metallteilen zu Kunststoff-Teilen.

Diese waren einfacher und kostengünstiger zu produzieren. Auch hier fertigte Kienzle viele der Spritzguss-Teile und auch die Spritzguss-Werkzeuge selbst. Schließlich folgte noch die Umstellung auf Quarz, so wurden viele mechanische Teile überflüssig. erinnert sich Walter. Bei der Produktion nutzte man die Eigenschaft von Quarz, in einer bestimmten Frequenz zu schwingen.

Auch für diesen Produktionsschritt waren hohe Investitionen nötig. Aber alle technischen Neuerungen, später kam noch die Funkuhr dazu, konnten den Niedergang nicht aufhalten, in den 70er Jahren verloren zahlreiche Kienzle-Beschäftigte ihren Job, die Firma meldete Kurzarbeit an. Später gab es einen Aufschwung, bis Mitte der 90er Jahre das endgültige Aus kam.