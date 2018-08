Tiefe Bestürzung und große Trauer in den Villinger Kreisen der alternativen Kultur: Hansjörg Malonek (59), Gründer des Folk-Clubs und langjähriger Leiter des Guckloch-Kinderkinos, ist völlig überraschend in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestorben, wie sein enger Freund und Weggefährte, der Kabarettist und Autor Thomas C. Breuer, auf Anfrage bestätigte. Nach einem Schlaganfall schien Malonek auf dem Weg der Besserung, umso unerwarteter traf viele die traurige Nachricht, die wie ein Lauffeuer die Runde machte.

Malonek lebte seit 1996 im bayrischen Waldkraiburg. Dort war er im Haus der Kultur Leiter des Veranstaltungsbereichs. Doch bekannt war der gebürtige Villinger, der das Wirtschaftsgymnasium besuchte, auch für sein kulturelles Engagement in Villingen. Noch als Gymnasiast gründete der eingefleischte Fan der amerikanischen Bluegrass-Musik 1976 den Folk-Club. Er studierte dann Sozialpädagogik und arbeitete bei der Stadtverwaltung, so beim Kulturamt. Dort war er Ansprechpartner für die alternativen Kulturvereine und setzte sich für die Jugendkultur ein. So war er nicht nur beruflich, sondern auch in seiner Freizeit immer wieder im Jugendkulturzentrum der Scheuer zu sehen.

Nicht ganz reibungsfrei kehrte er 1996 der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen den Rücken und baute sich eine neue Existenz auf, ohne dass der Kontakt zu den alten Freunden in VS jemals ganz abbrach. Malonek moderierte beim südostbayrischen Privatradio ISW eine beliebte Sendung, eine Folk- und Country-Show. "Ich habe nie wieder einen Menschen getroffen, der so unglaublich viel Ahnung von Musik hatte", berichtet Thomas C. Breuer von seinem Freund. Malonek, erinnert sich Breuer, hätte sich bereits erste Gedanken über einen Vorruhestand gemacht, der natürlich auch viel mit Musik zu tun gehabt hätte.

