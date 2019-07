Das Geld war bislang vom Gemeinderat gesperrt, bis klar war, ob es Zuschüsse des Bundes für den Stadionumbau gibt. Der Zuschussantrag wurde mittlerweile vom Bund abgelehnt, so dass die Stadt die Sanierung vollständig aus eigener Tasche bezahlen muss.

Durch diese neue Situation war nun ein neuer Beschluss erforderlich. Einstimmig hat der Gemeinderat der Freigabe der 800 000 Euro zugestimmt. Das Geld wird für die „Ertüchtigung“ der MS Technologie Arena, wie das Friedengrundstadion inzwischen heißt, verwendet. Konkret geht es um die Verbesserung des Brandschutzes, Erweiterung der Umkleidekabinen und Sanierung der Stehstufen und Tribünen. Dies soll im Laufe eines Jahres umgesetzt werden.

Zuletzt wurde in der MS Technologie Arena ein neuer ViP-Bereich mit ausschließlich privaten Sponsorengeldern realisiert. Weitere Modernisierungs-Maßnahmen sind in der Zukunft geplant, um die Arena auch regionalligatauglich zu gestalten. Der Aufstieg in diese Liga ist das sportliche Ziel des FC 08 Villingen.