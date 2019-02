von Sabine Naiemi

VS-Schwenningen – In der Neckarhalle war Glanz und Glamour angesagt, komplettiert von Klamauk. Ein standesgemäßes Motto für den ersten Eröffnungsball in der neuen Halle, die im Großen und Ganzen bravourös die erste Großveranstaltung bestand.

An beiden Abenden freute sich die Narrenzunft Schwenningen über ein ausverkauftes Haus, zwei Mal waren alle 511 Plätze besetzt. Beim ersten Ballabend am Freitag gab es noch verschiedentlich Startschwierigkeiten mit der Technik. "Das ist doch aber normal", meinte Zunftmeister Lutz Melzer. "Alles ist noch neu, man muss sich erst einfinden und aufeinander einspielen." Am Samstag lief dann schon alles wie geschmiert.

Dem närrischen Publikum wurde mit einem mehr als dreistündigen Programm ein aufwendig gestalteter Abend geboten: Tanz, Musik, Büttenreden und Klamauk. "Es ist nicht die Elb-Philharmonie, sie brauchte nicht zehn Jahre Bauzeit. Sie war nach zwei Jahren fertig, man hat den Keller vergessen und an Farbe gespart, aber es ist die Neckarhalle – quadratisch, praktisch, gut", eröffnete das Moderatoren-Duo den Abend.

Das Programm war eher tanzlastig, aber schön. Mitreißend und vom Publikum begeistert quittiert, präsentierten alle der Tanzgruppen spritzige Choreografien. In den Schwenninger Narrenrat dürfen keine Frauen, dafür herrscht beim NZ-Ballett Gleichberechtigung – hier dürfen Männer mittanzen. Die Aufführung war wirklich magisch. Zu Recht frenetisch bejubelt war der Auftritt des Männerballetts "Karneval in Venedig".

In der Bütt nahm sich Jochen Schwillo als John Travolta den Gemeinderat vor und verpasste den Stadträten Doppelrollen als Schlagerstars. Die Familie Schlenker parodierte die dieses Mal fehlenden zwei Negglemer mit deren alten Liedern, Matzes Erlebnisse an der Neckarquelle verursachen Grünspan und: Krah, krah, krah – der kleine Rabe sparte nicht mit Seitenhieben auf Alt-OB Kubon, in VS komme man sich vor wie im Ravensburger Labyrinth. "Man könnte Schwenningen doch ein Jahr schließen, alles richtig renovieren, dann ist Ruhe und alle sind glücklich, ... apropo Glück – Ralf Glück." Vielleicht gibt es bald keine Schemen mehr. Warum? "Vermummungsverbot!" Das Publikum honorierte die Büttenrede mit begeisterten Pfiffen. Der Abend endete mit Konfettiregen, Musik und Tanz.