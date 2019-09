von Redaktion

Der Göpelhausplatz verwandelt sich am kommenden Sonntag, 22. September, wieder in eine Festmeile. Denn von 11 bis 18 Uhr steigt das weithin bekannte Herbstfest in Mühlhausen auf und rund um den Göpelhausplatz und weiteren Stationen wie Mühle, Moschte, Mühlencafé, Schmiede und Bauernmuseum. Organisiert wird das Fest vom Freudeskreis Dorf Mühlhausen.

Kenner schätzen das begehrte selbstgebackene Holzofenbrot aus dem Backhaus und die in der eigenen Brennerei gebrannten Schnäpse; weiterhin gibt es frisch gepressten Apfelsaft. Auch Honig ist im Angebot. Die Schmiede ist geöffnet, außerdem ist die historische Mühle in Betrieb, wo auch frisches Rapsöl gepresst wird.

Besonders freuen dürfen sich Kinder auf den Hammellauf und im Pavillon beim Spielplatz können sie selber Pizza backen. Im Bauernmuseum finden um 13.30 Uhr und 15.30 kostenlose Führungen statt. Eine weitere Attraktion sind die von der Feuerwehr Mühlhausen zur Verfügung gestellten historischen Spritzenwagen.

Für das leibliche Wohl sorgt die örtliche Metzgerei mit leckeren Speisen wie große oder kleine Schlachtplatten, Kartoffelbrei oder Schupfnudeln mit Sauerkraut, heiße Rote Wurst mit Holzofenbrot, belegte Holzofenbrote. Bei schlechtem Wetter wird im Göpelhaus bewirtet.