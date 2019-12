Sichtlich stolz hält es Bezirkskantor Marius Mack in den Händen: Das neue Halbjahresprogramm der Kirchenmusik in der evangelischen Kirchengemeinde Villingen. Knapp 40 Veranstaltungen vom ersten Advent bis Pfingsten enthält die neue Broschüre. „Kirchenmusik mit allen Facetten“ – so betitelt der Bezirkskantor das neue Halbjahresprogramm.

Unterschiedliche Formate

Dabei können sich Interessierte auf unterschiedlichste Formate wie musikalische Gottesdienste, Adventsmusiken, Singen zur Marktzeit und Konzerte im Franziskaner Konzerthaus freuen. Los geht es mit den wöchentlichen Adventsmusiken in der Markuskirche (samstags 18 Uhr) und Johanneskirche (sonntags 17 Uhr). Am Sonntag um 17 Uhr wird in der Johanneskirche unter der Leitung von Marius Mack das Magnificat von Johan Rutter aufgeführt, mit Alice Fuder (Sopran), Kirsten Ecke (Harfe), Peter Hastedt (Orgel), dem Villinger Kantatenorchester und Vokale – Das Chor Ensemble. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Singen zur Marktzeit geht weiter

Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet der traditionelle Kantatengottesdienst mit einem Teil aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in der Johanneskirche statt. Bewährte Formate wie die Musik bei Kerzenschein in der Petruskirche, das Frühjahrskonzert in der Lukaskirche oder die Pfingstmusik in der Markuskirche laden zu unterschiedlich charakteristischen Veranstaltungen ein. Auch das monatliche Singen zur Marktzeit am zweiten Sonntag im Monat wird 2020 fortgeführt.

300 Grundschüler singen mit

Dass die Kooperation mit weiteren örtlichen Kulturschaffenden der evangelischen Kirchengemeinde Villingen ein großes Anliegen ist, zeigt sich in der Matinee „Orgel plus“, die gemeinsam mit der Bürgerstiftung angeboten wird. Außerdem gibt es ein Konzert mit dem Zähringer-Chörle. Ebenso besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Musikakademie VS, die mit verschiedenen Instrumentalbesetzungen und dem großen Projekt „Sing Bach“, bei dem rund 300 Grundschüler ein Konzert im Franziskaner gestalten werden, im Programm vertreten ist.

Giftschrank der Orgelliteratur

Auch Kurioses wird geboten, wenn sich Bezirkskantor Marius Mack im Fasnets-Orgelkonzert am „Giftschrank der Orgelliteratur“ bedient. Und wenn Ende April im Franziskaner Konzerthaus das Gloria von Antonio Vivaldi erklingt, wird mit „L‘arpa festante“ eines der renommiertesten Barockorchester Deutschlands auf der Bühne stehen.

Karten für das „Magnificat“ sind für zehn Euro sind in der Buchhaltestelle VS, dem Musikhaus Herr, Amt für Kultur VS und dem evangelischen Bezirkskantorat Villingen erhältlich. Weitere Informationen im Bezirkskantorat unter www.kirchenmusik-vs.de