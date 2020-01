von Kurt Weiß

Wie schon seit vielen Jahren guter Brauch, lädt die Frauengemeinschaft zu Beginn eines neuen Jahres ihre Mitglieder zu einem Frühstück ins Foyer der Festhalle ein, um sich für ihre Arbeit und insbesondere für die Bastelarbeiten für den Adventsbasar zu bedanken. Aus diesem Anlass wird stets der Reinerlös aus dem traditionellen Adventsbasar für einen sozialen Zweck übergeben. Und da der Basar vor dem ersten Advent des vergangenen Jahres wieder erfolgreich war, konnte die Frauengemeinschaft insgesamt 3000 Euro übergeben. Als Empfänger der Spende hatte das Vorstandsteam in diesem Jahr die Tafel VS mit ihrem Träger, dem Mach Mit-Förderverein, sowie die Kinderkrebsklinik in Freiburg ausgewählt, die sich die Spende zu gleichen Teilen aufteilten durften.

Stricken, basteln, malen

So waren wieder über 60 Frauen zu dem gemütlichen Beisammensein mit Musik und Gesang sowie einem reichhaltigen Frühstück in das Foyer der Schule gekommen. Sie hatten sich im vergangenen Jahr regelmäßig getroffen, um zu stricken, zu basteln, zu malen, zu backen und Kränze zu binden.

Wenn auch von der Kinderkrebsklinik niemand anwesend sein konnte, so berichtete Helgina Zimmermann, die Vorsitzende des Trägervereins der Tafel VS, über deren vielfältige Aufgaben. So versorgt sie mit sieben Festangestellten und 50 Ehrenamtlichen nicht nur die beiden Tafel-Läden in Schwenningen und in Villingen, sondern auch in Donaueschingen, St. Georgen und in Triberg. Dabei gelte es, jeden Tag zwischen zwei und drei Tonnen Lebensmittel zu organisieren, die von den Geschäften zur Verfügung gestellt und mit eigenen Fahrzeugen abgeholt werden. Die eingesammelten Lebensmittel werden dann streng kontrolliert und falls erforderlich, neu verpackt, damit sie zu einem günstigen Preis an hilfsbedürftige Menschen abgegeben werden können. „Zu den Hilfsbedürftigen zählen in erster Linie Arbeitslose, Alleinerziehende, Obdachlose, Geringverdiener und Senioren mit niedriger Rente. Gerade die Letztgenannten nehmen in letzter Zeit stark zu, was mir Sorgen bereitet“ so Helgina Zimmermann.

Geld für Benzin und Miete

So war sie natürlich froh, die Spende entgegennehmen zu dürfen, die zum Abdecken von Betriebskosten wie Miete, Benzinkosten und für den Unterhalt der drei Fahrzeuge gebraucht wird.