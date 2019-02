von Alexander Hämmerling

"Natur, Heimat, Wandern", das sind die Schlagworte bei der Ortsgruppe Schwenningen/Neckar des Schwäbischen Albvereins. Die mitgliederstärkste Altersgruppe beim Verein sind jedoch die 70- bis 80-Jährigen, auch gingen 2018 die Anmelde- und Teilnehmerzahlen im Vergleich zum Vorjahr zurück. Um künftigen Ansprüchen ambitioniert begegnen zu können, zieht mit Steffen Kaltenmark ein neuer, junger Vorsitzender in die Führungsspitze ein. Der seit 2014 amtierende Vorsitzende Klaus Schmidt zieht sich zurück.

Umfangreiches Programm

"Wir müssen kreativ werden, um insbesondere die 20 bis 40-Jährigen zu erreichen. Den Mitgliederbestand sichern wir nur durch Attraktivität", so der Wander-Fachwart Bernhard Rosenstiel bei der jüngsten Hauptversammlung. Dabei verfügt der Verein mit einem umfassenden Familienwanderprogramm, kulturellen Ausfahren oder kleinen Anreizeffekten wie der Wandercard 50 Prozent über ein abgerundetes Portfolio für Wanderfreunde.

Die Mitgliederzahlen sind im Jahr 2018 erneut um sechs Personen auf 539 gefallen. Der größte Einbruch bei den Teilnehmerzahlen ist in Schwenningen. 397 Teilnehmer an Wanderungen stammten 2018 aus Schwenningen, 2017 waren es noch 563. Die Zahl der Teilnehmer aus Villingen stieg im selben Zeitraum jedoch leicht an von 335 auf 365.

Bei 93 Veranstaltungen nahmen bei der Ortsgruppe im vergangenen Jahr 1145 Personen an Aktivitäten nur im Bereich Wandern teil. Neben Mitgliedern waren davon 216 Gäste, denn eine Mitgliedschaft für die Teilnahme an Wanderungen ist bei der Ortsgruppe nicht zwingend erforderlich.

Bäume wachsen gut

Pflege von Umwelt und Naturschutz gehören zum Kernprogramm bei den Wanderern. Die von den Wanderfreunden gepflegten Bäume auf der Obstbaumwiese am Schwenninger Schützenhaus entwickeln sich laut dem Fachwart für Natur- und Umweltschutz, Dieter Maier, gut. Maier zeichnete wegen des weltweiten Bevölkerungswachstums und Migrationsbewegungen ein pessimistisches Bild: "Ein großer Teil des Umweltschutzes ist Heuchelei, ein zu uns Zugewanderter verbraucht vor Ort acht Mal mehr Ressourcen als bei sich zu Hause." Zahlreiche Umweltschäden in der Heimat seien bereits irreversibel.