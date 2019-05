Die fünf jungen Frauen und zwei jungen Männer diskutieren angeregt: „Am 3. Mai soll es schneien“, sagt jemand; „Die Lärm-Minute sollten wir nicht zu nahe beim Romäusring-Gymnasium abhalten, die schreiben dann Abitur“, wirft eine andere ein.

Es ist Freitagnachmittag vor einer Woche. In einem Raum im zweiten Obergeschoss des Villinger Jugend- und Kulturzentrums K3 in der Kalkofenstraße hat sich ein Teil des zwölfköpfigen Organisationsteams der VS-Ortsgruppe von Fridays-for-Future zusammengefunden, um die nächste Kundgebung zu besprechen. An den Wänden hängen ausgemalte Mandalas, in einer Ecke steht eine Spielzeugküche.

Die sieben Jugendlichen sitzen um einen runden Tisch, gerade besprechen sie die Route der Demonstration und wie diese ablaufen soll: Wer hält Reden? Wie lange sollten die sein? Wie werden sich die Abiturprüfungen auf die Anzahl Teilnehmer auswirken? Soll eine Schweigeminute für die Opfer des Klimawandels abgehalten werden?

Fünfte Kundgebung in VS

Es wird die fünfte Fridays-for-Future-Kundgebung sein, die das Organisationsteam in Villingen-Schwenningen auf die Beine stellt, um gemeinsam mit anderen Schülern und Studenten gegen die aktuelle Klimapolitik und für einen besseren Umweltschutz zu protestieren.

„Durch die Demos sehe ich eine Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen und auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen.“ Mona Schirmaier | Bild: Marcel Jud

„Bei jeder Demo wurde es entspannter“, sagt Helena Lützow. Die 17-Jährige aus St. Georgen ist seit dem ersten VS-Klimaprotest vor rund zwei Monaten mit dabei. „Als ich das erste Mal das Megafon in der Hand hielt, war ich extrem nervös. Aber mit jeder Demo kriegt man mehr Selbstbewusstsein und kann die eigene Meinung besser vertreten“, so Lützow.

Klarere Abgrenzung zu den Parteien

Seit der ersten Kundgebung hätten sie auch sonst viel dazugelernt: Etwa, dass sie sich klarer von Parteien und anderen politischen Bewegungen abgrenzen müssten. „Bei der ersten Demo stand auf einmal Grünenpolitikerin Martina Braun da und wir haben sie sprechen lassen. Das war ein Fehler, den wir nicht wiederholen werden“, erklärt die 18-jährige Laetitia Seyboldt, die wie Lützow die Freie Waldorfschule in Schwenningen besucht. Auch andere Parteien hätten beim ersten Klima-Protest versucht, die Bewegung für sich zu vereinnahmen: Vertreter von NPD und Antifa hätten Flyer verteilt.

„Die Umweltbewegung braucht frischen Wind: Eine junge Generation, die sagt, was wirklich wichtig ist.“ Laetitia Seyboldt | Bild: Marcel Jud

Seither würden sie nicht nur in ihren Ansprachen darauf hinweisen, dass politische Reden und Flyer untersagt seien, sondern wenn nötig auch Personen wegweisen, erklärt Lea Hüttl. Die 18-Jährige ist ebenfalls Waldorfschülerin und an den Demonstrationen jeweils als Ordnerin im Einsatz. Besonders renitent sei ein Mitglied der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, sagt Hüttl: „Einmal musste ich sogar die Polizei rufen, um ihn von der Demo zu schmeißen, da er trotz mehrmaliger Bitte nicht aufhörte, Flyer zu verteilen.“

Keine Plattform für Politiker

„Unser Ziel ist es nicht, Politikern eine Plattform zu bieten. Wir wollen unsere Botschaften an sie richten“, erklärt Helena Lützow die klare Linie der VS-Ortsgruppe von Fridays-for-Future gegenüber Politikern.

„Umweltschutz geht jeden etwas an und wir können nur etwas bewirken, wenn wir als junge Generation richtig Krawall machen.“ Lea Hüttl | Bild: Marcel Jud

Damit ihre Botschaften ankommen und die Demonstrationen reibungslos ablaufen, hat das Organisationsteam verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die etwa für die Technik wie Soundanlage oder die Pressearbeit und Kommunikation zuständig sind. Letztere ist auch Gesprächsthema an der Sitzung im K3. Die Gruppe überlegt, wie es gelingt, die Generation ihrer Eltern besser anzusprechen. „Über Instagram und WhatsApp erreichen wir sie nicht, sie wollen über Facebook und per Mail informiert werden“, wirft jemand ein. Kurzum wird beschlossen, eine Mailadresse und ein Facebook-Konto für die Gruppe einzurichten.

„Es ist einfach nötig, etwas zu tun. Denn so wie bisher kann es nicht weitergehen. Die Arbeitsgruppe hat 18 Ideen gesammelt“ Jonas Klein | Bild: Marcel Jud

Vor jeder Demonstration würden sie immer eine Sitzung von circa zwei Stunden abhalten, sagt Laetitia Seyboldt. Hinzu kämen Treffen der Arbeitsgruppen, die Kommunikation mit anderen Ortsgruppen und der deutschen Dachorganisation von Fridays-for-Future sowie Absprachen mit Ämtern und Behörden. „Da investieren wir schon viel Zeit neben der Schule. Die Demo selbst macht dabei den kleinsten Teil aus“, sagt Mona Schirmaier. Die 17-jährige Waldorfschülerin gehört der Arbeitsgruppe „Lokale Forderungen“ an. Anfang April hatte sich bereits die deutsche Bewegung von Fridays-for-Future erstmals mit einem konkreten Forderungskatalog an die Politik gewandt.

Die VS-Ortsgruppe will nun auch auf lokaler Ebene Forderungen an die Stadt und Unternehmen stellen. „Die Arbeitsgruppe hat bisher 18 Ideen gesammelt“, sagt der 17-jährige Jonas Klein. Diese sollen nun sowohl innerhalb des Organisationsteams als auch mit Wissenschaftlern besprochen und konkretisiert werden. „Sodass sie auch umsetzbar sind“, erklärt Klein. Wenn die Forderungen dann ausformuliert seien, wollten sie auch lokale Politiker zu einer Diskussionsrunde einladen.