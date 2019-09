Villingen-Schwenningen vor 9 Stunden

Dem ehemaligen SABA-Hauptgebäude droht der baldige Abriss

Für viele Villinger ist das ehemalige Firmengelände der SABA mit zahlreichen Erinnerungen verbunden. Der Schriftzug des einstigen Radio- und Fernseh-Herstellers Schwarzwälder Apparate Bau an der Peterzeller Straße war für Generationen ein Villinger Wahrzeichen. Doch wie lange noch? Die Gebäude sollen alsbald abgerissen werden. Seitens der Stadt gibt es offenbar keinerlei Interesse am Erhalt und der Nutzung des einstigen Hauptgebäudes. Die SPD will zumindest den Schriftzug retten.