Große Aufregung in Sindelfingen: Dauer-Kandidatin Fridi Miller, die sich auch in Villingen-Schwenningen als Oberbürgermeisterin beworben hat, hat den Sindelfinger Oberbürgermeister Bernd Vöhringer massiv bedroht. In einem Video soll sie Tötungsabsichten geäußert haben. Das bestätigte auf Anfrage des SÜDKURIER die Pressesprecherin der Stadt, Nadine Izquierdo.

In einer Stellungnahme schreibt die Stadt Sindelfingen: "Es gibt neue Aktivitäten von Frau Miller in zeitlichem Zusammenhang mit deren Niederlage in Sachen Anfechtung der Oberbürgermeister-Wahl vor dem Verwaltungsgerichtshof. Konkret handelt es sich um einen besorgniserregenden Auftritt bezüglich des möglichen Gefährdungspotenzials für OB Vöhringer in einem Internet-Video."

Darin soll sie dazu aufgerufen haben, gegen den Sindelfinger Rathauschef vorzugehen und veröffentlichte seine Privatadresse. "Das ist natürlich sehr alarmierend, auch wenn in der Stadt viele wissen, wo er wohnt", so Nadine Izquierdo. Sie bestätigte, dass die Stadt Anzeige erstattet hat.

Miller will "das System lahmlegen"

Inzwischen ist das Video nicht mehr zu sehen, es wurde wohl gelöscht. Bernd Vöhringer konnte wegen der Wahlanfechtung mehr als ein Jahr lang nicht offiziell in sein Amt eingeführt werden, im ganzen Land versucht Fridi Miller nach eigenen Angaben "das System lahmzulegen", indem sie Wahlen anficht.

Auf ihrer Facebook-Seite hat Fridi Miller zahlreiche Presseartikel veröffentlicht, in denen von den Tötungsabsichten gegen OB Vöhringer berichtet wird und sie schreibt selbst, dass es ein Annäherungsverbot bis auf 20 Meter gebe. Sie beteuert auf ihrer Seite dagegen, keiner Fliege etwas zu leide tun zu können. Für eine Stellungnahme war sie nicht zu erreichen.

Die Stadt Sindelfingen hat sofort reagiert und nun einen Sicherheitsdienst zum Schutz des OBs engagiert, der ihn bei allen öffentlichen Auftritten begleitet. Sowohl Polizei als auch ein privater Sicherheitsdienst überwachen Vöhringer.

Fridi Miller gilt als Dauerkandidatin bei der Bewerbung um Bürgermeister- oder Oberbürgermeisterwahlen. Mehr als 50 Mal hat sie in der Vergangenheit für entsprechende Posten kandidiert. Nicht nur in Sindelfingen, auch in anderen Städten blockiert Miller die Amtseinsetzung des Wahlgewinners, so auch in Freiburg. Die Dauerkandidatin legt fast immer vor Gericht Einspruch gegen das Wahlergebnis ein. Die gewählten Oberbürgermeister können nur als Amtsverweser eingesetzt werden, solange das Gerichtsverfahren läuft.

Die Wahl in Villingen-Schwenningen findet am 7. Oktober statt, mögliche Kandidaten können sich noch bis zum 10. September bewerben. Der Gemeindewahlausschuss entscheidet am 11. September über die Zulassung der Bewerbungen.

