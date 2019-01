VS-Villingen – Das Villinger Traditionsgeschäft Foto-Singer feierte im vergangenen Jahr 125-jähriges Bestehen. Eine besonderes Angebot hat das Fachgeschäft seit den 60er-Jahren im Angebot: Die beliebten Fotos von der Villinger Fasnet, welche Kunden ab Aschermittwoch im Ladengeschäft in der Oberen Straße in übersichtlichen Fotomappen und seit nunmehr zehn Jahren auf der Internetseite bestaunen und erwerben können.

Viele Villinger nutzen das Angebot gerne, um in den Aufnahmen nach sich selbst und nach bekannten Personen zu stöbern. Auch nach der Fastnacht 2019 will Thomas Herzog-Singer wieder ein närrisches Fotosortiment anbieten. Doch so einfach, wie in den vergangenen Jahren, ist es heute nicht mehr. Der Grund dafür ist die neue Datenschutzverordnung, die Mitte 2018 in Kraft getreten ist.

„Wir werden uns an die neue Regelung halten“, erklärt der 57-Jährige. Fotos von Maschgere mit Scheme sowie Szenen, bei welchen die Veranstaltung im Mittelpunkt steht, sind demnach weiterhin zulässig. Problematisch wird es bei Aufnahmen von Personen und Gruppen, auf denen Gesichter klar identifizierbar sind. Solche Fotos dürfen laut Kunsturhebergesetz nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet und zur Schau gestellt werden.

Portraits am Foto-Stand

Damit seine Kunden nicht ganz auf solche Bilder verzichten müssen, hat sich Herzog-Singer etwas einfallen lassen. Nach dem historischen Umzug am Montag sowie nach dem Dienstagsumzug, wird er einen kleinen Stand mit Stehtisch und Sonnenschirm an der Stadtmauer nach dem Riettor platzieren. Dort können sich Narren auch ohne Scheme ablichten lassen. Die Bedingung, dass dann ein Singer-Fotograf auf den Auslöser drückt, sei jedoch, dass vorher eine Einwilligungserklärung unterschrieben werde. „Die Formulare haben wir vorbereitet. Narren müssen lediglich ihren Namen und eine Unterschrift eintragen“, erklärt der Geschäftsführer.

Mit einer Postkarte macht er derzeit in der Stadt Werbung für sein Angebot, möchte Kunden über die Neuerung informieren. „Obwohl ich der neuen Verordnung anfangs kritisch gegenüber stand, finde ich es heute gut und richtig“, erzählt er. Viele seiner Kunden hätten ebenfalls Verständnis, wenn er ihnen die Hintergründe erkläre. Mittlerweile sieht er im Datenschutz sogar eine Chance für sein Fachgeschäft, möchte so das Vertrauen der Kunden gewinnen und stärken.

Chance für Fachgeschäft

Im vergangenen Sommer habe er sich daher in Ulm bei einem Seminar zum Thema informiert. „Danach habe ich mich eine Woche lang zurückgezogen und alles im Geschäft – von der Webseite, über Formulare und die Datenspeicherung – an die neue Verordnung angepasst“, erzählt er. Jetzt stelle der Datenschutz kaum noch ein Mehraufwand im laufenden Betrieb dar, obwohl neben Fasnetbildern auch andere Geschäftsbereiche vom Datenschutz betroffen seien. Zum Beispiel müssen digitale Passfoto-Daten nach dem Verkauf rasch gelöscht werden, der allgemeine Datenbestand darf einen für den Betrieb sinnvollen Rahmen nicht übersteigen. Nicht mehr benötigte Dateien und Daten werden über spezielle Programme dauerhaft und sicher gelöscht.

Bei Studioaufnahmen und größeren Foto-Aufträgen wird das Einverständnis der Kunden durch entsprechende Formulare geregelt. Vom Kinderumzug wird es bei Singer jedoch überhaupt keine Bilder geben. Bei Minderjährigen müsse man die Gesetzeslage noch sensibler berücksichtigen. Daher habe er sich gegen ein Fotoangebot am Schmotzigen Donnerstag entschieden.